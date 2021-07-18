التوصل إلى اتفاق بين أعضاء أوبك بلاس

أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في بيان، إن كبار المنتجين في العالم اتفقوا على مواصلة زيادة الإنتاج اعتبارا من أغسطس.

وأوضح البيان أن الاتفاق ينص على قيام تحالف “أوبك بلس” المكون من 23 دولة برفع الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس وتمديد اتفاق إدارة الإمدادات حتى نهاية 2022، للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار الوباء.

وأكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تدعم الاتفاق بقوة. “أوبك بلس” تتفق على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل والإمارات تدعم الاتفاق,

زيادة تدريجية للإنتاج اعتباراً من أغسطس المقبل، مع رفع خط الأساس لإنتاج السعودية وروسيا بمقدار 500 ألف برميل لكل منهما من مستوى 11 إلى 11.5 مليون برميل يوميا اعتبارا من مايو 2022.

كما جرى تحديد خط أساس إنتاج الإمارات عند 3.5 مليون برميل يوميا، وزيادة خط الأساس لإنتاج الكويت والعراق بـ 150 ألف برميل يوميا، اعتباراً من مايو 2022.

وسيكون تطبيق خطوط الأساس الجديدة للإنتاج اعتباراً من مايو 2022، مع تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بحسب وكالة “رويترز”.