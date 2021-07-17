بسعة 225 ألف متر مكعب، الكويت تدشن محطة للغاز الطبيعي

يعد المشروع أحد أكبر مرافق استيراد الغاز المسال في العالم من حيث السعة التخزينية، ويحتوي على 8 خزانات، سعة كل منها 225 ألف متر مكعب من الغاز.

ويشكل استقبال أول شحنة من الغاز المسال من دولة قطر، تمهيداً لتشغيل المشروع الذي يضم مصفاة ومجمعاً للبتروكيماويات، محطة مفصلية في تاريخ الكويت النفطي.

وتوقعت وكالة بلومبيرغ ارتفاع الطلب على الغاز في الكويت لاستخدامه في الطاقة بسبب خطط الوقف التدريجي لمحطات تستخدم النفط لتوليد نحو 10 غيغاواط من الكهرباء، خاصة أن البلاد ماضية في تسريع جهودها لاستخدام أساليب طاقة نظيفة ومستدامة من خلال افتتاحها لمحطة الزور، ومن المقرر أن يتجاوز نمو الطلب على الغاز المسال نظيره من الإنتاج المحلي للنفط في الكويت لاستخدامه في الطاقة، ما سيعزز من واردات الغاز الطبيعي لمحطة الزور. ورجحت الوكالة زيادة استخدام الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بنسبة %50 بحلول 2025 على أن تستحوذ الكويت على معظمها.

وبعد وصول الشحنة الأولى المحملة بـ 213 ألف متر مكعب من الغاز المسال، من المقرر أن تستقبل المحطة قريباً ثاني شحنات الغاز البالغة 217 ألف متر مكعب، لتبدأ عمليات تشغيل المصفاة في 27 يوليو الجاري، وباستطاعة المشروع استيراد حوالي 22 مليون طن سنويا (وهي كمية تعادل ضعف استهلاك المنطقة العربية كلها)، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مكعب.

ومن المقرر ان تستقبل المحطة قريباً ثاني شحنات الغاز البالغة 217 ألف متر مكعب لتبدأ عمليات تشغيل المصفاة في 27 يوليو الجاري، وباستطاعة المشروع استيراد حوالي 22 مليون طن سنويًا (وهي كمية تعادل ضعف استهلاك المنطقة العربية كلها)، مع سعة تخزين إجمالية تبلغ 1.8 مليون متر مكعب وطاقة إعادة تحويل الغاز بسعة قصوى تبلغ 3000 مليار وحدة حرارية بريطانية باليوم بحسب صحيفة القبس.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 1.1 مليار دينار، ومنذ عام 2016 تنفذ شركة «هيونداي» الكورية الجنوبية للهندسة والإنشاءات، وشركة كوريا للغاز، أعمال البناء والتشييد لمنشأة استيراد الغاز المسال في الزور. وقد بني المشروع على أرض تم تأهيلها بعد ردم جزء من البحر، حيث تم أخذ الإجراءات اللازمة كافة أثناء عملية الدفن واستحداث الأرض البحرية بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة. ووضع مقاول المشروع مجسات دائمة في المياه، مع إصدار تقارير بشكل يومي توضح نسبة الأتربة في الماء لتفادي أي زيادة على المعدل المتفق عليه مع الهيئة العامة للبيئة، كما تم وضع ساتر بلاستيكي في مياه البحر حول المنطقة المستحدثة لمنع تسرب الأتربة لمحطة الزور التابعة لوزارة الكهرباء والماء.