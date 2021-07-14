إطلاق محطات وقود متنقلة، إي لينك، في مختلف أنحاء الإمارات

أعلن اليوم عن خدمة اينوك لينك، المنصة الرقمية لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة اينوك.

وكشفت المجموعة عن خططها لإطلاق محطات “إي لينك” الجديدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي عبارة عن محطات متنقلة تتيح للعملاء وسائقي المركبات إمكانية الوصول بسهولة إلى خدمات التزوّد بالوقود.

هذا وقد صُممت المحطات خصيصاً لتوسيع النطاق الذي تغطيه شبكة محطات الوقود عبر اختصار المدة الزمنية للتشييد وبدء التشغيل، والتي تحتاج عادةً بين 12 إلى 18 شهراً، إضافة إلى تقليص المساحة المطلوبة إلى 500 قدم مربع مقارنة بالمساحة المطلوبة لمحطات الخدمة التقليدية والتي تتراوح بين 30,000 و50,000 قدم مربّع، مما يجعل من محطات “إي لينك” خياراً مثالياً لتلبية احتياجات المجمعات السكنية ومناطق الأعمال بشكل دائم.

جُهّزت المحطات بخزان وقود سعته 30 ألف لتر يتيح تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي تقليص مدة انتظار المركبات للتزوّد بالوقود. وتضم المحطات مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف والمستخدمة في سيارات الفورمولا 1، وذلك لتوفير أفضل تجربة تزوّد بالوقود للعملاء، كما أن المحطات مزودة بشاشات رقمية مبتكرة لإثراء تجربة التزود بالوقود. وستوفر محطات “إي لينك” المتنقلة إمدادات مستمرة من البنزين خصوصي 95 والبنزين الممتاز 98 والبيوديزل.

سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك يعلق قائلا: “انطلاقاً من مكانتنا كشركة نفط وطنية رائدة، نكرّس في اينوك جلّ إمكاناتنا لتلبية الاحتياجات المتنامية للتزوّد بالوقود بين سكان دولة الإمارات العربية المتحدة، ومواكبة التغيرات الواسعة التي شهدها قطاع بيع الوقود بالتجزئة حيث أصبح العملاء يتطلعون لخدمات سهلة ومريحة للتزود بالوقود. وتزامناً مع استعداداتنا لانطلاق إكسبو 2020 دبي، سنعمل باستمرار على توفير أحدث الخدمات والمنتجات المبتكرة للتزود بالوقود في مختلف أنحاء الدولة.”

وأضاف : “لطالما كانت اينوك سبّاقة إلى ابتكار سبل مريحة للتزوّد بالوقود، ومنها محطة الخدمة المتنقلة التي أطلقناها بهدف تلبية احتياجات العملاء في المناطق السكنية البعيدة. ويسعدنا اليوم توسيع عمليات ’اينوك لينك‘ لتعزيز قدرتنا على تلبية متطلبات المستهلكين والسائقين عبر إطلاق محطات ’إي لينك‘ الأولى من نوعها في العالم”.

تتميز محطات ’إي لينك‘ المتنقلة بتصميمها المستقبلي والمبتكر، ولا تتطلب أية عمليات تركيب وتجميع مما يجعل عملية نقلها تتم بسرعة وسهولة إلى مواقع مختلفة وفقاً لاحتياجات سكان الدولة والتغيرات في مستويات الطلب على الوقود دون أي تأخير. وهي مصممة بمعايير الاستدامة كنظام استعادة الأبخرة التي تسهم في تقليص الانبعاثات أثناء تعبئة الوقود من صهاريج التخزين. وتعمل محطات اينوك لينك بالوقود الحيوي الصديق للبيئة وتضم شاشات رقمية وأنظمة إنارة LED، كما أنها مجهزة بعدادات ذكية بإنترنت الأشياء والاتصال عبر تقنية الحوسبة السحابية وإمكانية التتبع باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS وتقنية تحديد الهوية بموجات الراديو RFID.

الجدير بالذكر أن “اينوك لينك” تلبي أعلى معايير السلامة الدولية الصادرة عن جهات عالمية منها “الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق” ومعايير “اتفاقية نقل البضائع الخطرة على الطرقات” وإرشادات ومعايير ’ مختبرات أندررايترز‘ (UL). وضماناً للحد من المخاطر على الصحة والسلامة أثناء التزويد بالوقود في الموقع، يقوم فريق الخدمة المدرب بتطبيق أعلى البروتوكولات فيما يخص السلامة عند التزويد بالوقود.

وسيحظى العملاء قريباً بفرصة الاستفادة أيضاً من برنامج المكافآت Yes في محطات “إي لينك” عبر كسب النقاط والمكافآت لدى الدفع لقاء الوقود والمشتريات الأخرى في محطات “إي لينك”.