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دراسة أمريكية تحذر من خسارة 72 % من الأراضي الزراعية المصرية

تحذر دراسة أمريكية من خسارة المساحات الزراعية المصرية بمعدلات كبيرة نتيجة ملء سد النهضة المتوقع هذه الأيام

محرر في الموقع by محرر في الموقع
دراسة أمريكية تحذر من خسارة 72 % من الأراضي الزراعية المصرية

 تقول دراسة أعدها أكاديميون بجامعة أميركية بينهم الأكاديمي المصري  الدكتور عصام حجي ونشرتها مؤخرا دورية “ليترز إنفيرومنتال ريسرش” (Environmental Research Letters)، إن الرقعة الزراعية المصرية مهددة بالتراجع بنسبة مقلقة قد تصل 72% .

الدكتور عصام حجي المشرف على الدراسة يحذر أيضا من الحل العسكري قائلا:” إن أي حرب في حوض نهر النيل سيكون لها وقع أسوأ من سد النهضة بمراحل. ما زلت أؤمن ان هناك حلول حقيقية ذكرها بحثنا المنشور  لمن يريد أن يقرأ سطور العلم بعيد عن صوت طبول الحرب. طالما كانت الحرب خيارا صار التوافق مستحيلا.”

وتحذر الدراسة الذي استندت إلى محاكاة آثار سد النهضة الإثيوبي،  من أن نقص المياه في مصر سيكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد المصري وتشمل ارتفاع حاد في معدلات البطالة والهجرة الداخلية ونقص الغذاء.

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