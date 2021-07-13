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أرامكو تختار بنكين لصفقة بيع حصة من شبكة خطوط أنابيب الغاز

أرامكو اختارت جيه.بي مورجان وجولدمان ساكس للمساعدة في صفقة بيع حصة من شبكة خطوط أنابيب الغاز بحسب مصادر مطلعة

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أرامكو تختار بنكين لصفقة بيع حصة من شبكة خطوط أنابيب الغاز

ذكرت مصادر مطلعة لبلومبرغ أن شركة النفط السعودية أرامكو اختارت بنكي الاستثمار الأمريكيين جيه.بي مورجان تشيس وجولدمان ساكس جروب لتقديم الخدمات الاستشارية في الصفقة المقررة لبيع حصة من شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي التابعة للشركة السعودية.
وأشارت الوكالة إلى أن أرامكو تستعد لتقييم اهتمام المستثمرين المحتملين  بأصولها، على أن تبدأ عملية البيع في أقرب وقت.

ومن المحتمل أن تتلقى الشركة عروض الشراء من جانب صناديق الاستثمار المعنية بالاستثمار في مشروعات البنية التحتية، بحسب المصادر.

وأكملت أرامكو الشهر الماضي بيع حصة بقيمة 12 مليار دولار في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لها، لمجموعة من المستثمرين بقيادة شركة إي آي جي جلوبال إنرجي بارتنرز الأمريكية. وانضم إلى الصفقة أيضا كل من الصندوق السيادي الإماراتي “شركة مبادلة للاستثمار “، وسامسونغ لإدارة الأصول، وصندوق طريق الحرير الصيني، وشركة حصانة للاستثمار المدعومة من الحكومة السعودية.

 

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