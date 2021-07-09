عجز الطاقة في العاصمة العراقية يصل إلى 3 آلاف ميغاواط

كتبت وفاء عامر في جريدة الصباح العراقية أن محافظة بغداد تعاني من نقص بالكهرباء، في ظلِّ الحاجة إلى 3 آلاف ميغاواط إضافي، بينما دعت إلى إبعاد خطوط الطوارئ عن حصَّتها”.

وقال معاون المحافظ لشؤون الخدمات اركان البياتي لـ”الصباح”: إنَّ “حصة بغداد من الطاقة الكهربائيَّة الوطنيَّة هي 4 آلاف ميغا واط، إلّا أنَّ حاجتها الفعليَّة تبلغ 7 آلاف ميغاواط”.

وأضاف أنّه تمَّ “تخصيص 1600 – 1700 ميغاواط من حصة المحافظة إلى خطوط الطوارئ للدوائر والمؤسسات المستثناة من القطع، وبالتالي فإنَّ صافي كميَّة الطاقة التي تصل للمواطنين تقترب من 2500 ميغا واط فقط”. وذكر البياتي أنَّ “المحافظة اقترحت أنْ تخصِّص وزارة الكهرباء خطوطاً للدوائر المستثناة بعيداً عن حصة العاصمة، كي تصل أغلب النسبة المقرَّرة إلى المواطنين، وبالتالي حلّ جزء كبير من المشكلة”.

وفي الشأن نفسه، لفت بيان صحفي لوزارة الكهرباء، إلى تعرّض خط نقل الطاقة الكهربائيَّة (الشهيد عبدالله القديمة- الدور شمال سامراء) نزال حقل عجيل النفطي 132 ك.ف، إلى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على البرج رقم (12) الذي استهدف قبل يومين وتمَّ إصلاحه مما أدى إلى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين”.

وأشار البيان أيضاً إلى “استهداف خط نقل الطاقة الكهربائيَّة الضغط الفائق (كركوك- القيارة) 400 ك.ف، بتفجير عبوتين ناسفتين بالبرج (155) وعبوة ثالثة تمَّ تفكيكها على البرج نفسه الذي تمَّ إصلاحه قبل أسبوع تقريباً، مما أدى إلى تضرّر أرجل البرج.