السعودية تعدل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي

وأقر مجلس الوزراء، في جلسته أمس ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ولم ينشر بعد نص التعديلات.

وكانت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد حددت قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي فيها، وتتضمن كل من الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ، والتعدين واستغلال المحاجر، والصناعة التحويلية والأنشطة المالية وأنشطة التأمين ، والمعلومات والاتصالات ، فضلا عن أنشطة الأسر المعيشية التي تشمل تصنيع منتجات أو تقديم خدمات.

أما هيئة الاستثمار العامة فكانت قد ذكرت أن قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي لعام 2020 ستبقى خاضعة للمراجعة بصفة مستمرة، و ذلك بهدف تقليصها لاستيعاب مزيد من الاستثمارات

وتشمل :أولا : قطاع الصناعة الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي في السعودية

إن استكشاف المواد البترولية و حتى التنقيب عنها و إنتاجها . لا تشمل الخدمات المتصلة في مجال التعدين المصنفة دولياً بالأرقام 883، 5115

ثانياً : قطاع الخدمات

خدمات تأمين الإعاشة و ذلك من أجل القطاعات العسكرية .

الأمن و التحريات .

خدمات الإرشاد السياحي و التي تكون ذات علاقة بالحج والعمرة .

خدمات التوظيف الأهلية .

الاستثمار العقاري بكل من المدينة المنورة ومكة المكرمة .

الخدمات التي تخضع لنظام النشر و المطبوعات باستثناء الخدمات الآتية:

المطابع التي تصنف دوليا بالرقم (87442)

الخط والرسم التي تصنف دوليا بالرقم (87501)

التصوير الفوتوغرافي المصنفة دوليا بالرقم (875)

الاستيديوهات التلفزيونية والاذاعية التي تصنف دوليا بالرقم (96114)

مكاتب وسائل الاعلام الأجنبية و أيضا مراسليها التي تصنف دوليا بالرقم (962)

الدعاية والاعلان و التي تصنف دوليا بالرقم (871)

العلاقات العامة التي تصنف دوليا بالرقم (86506).

النشر المصنفة دوليا بالرقم (88442) .

الخدمات الصحفية التي تصنف دوليا بالرقم (88442) .

انتاج برامج الحاسب الآلي أو تأجيرها أو بيعها المصنفة دوليا بالرقم (88) .

الدراسات و الاستشارات الإعلامية التي تصنف دوليا بالرقم (853) .

النسخ والاستنساخ التي تصنف دوليا بالأرقام (87904 زائد 87507) .

توزيع الأفلام السينمائية ٔ و أيضا أشرطة الفيديو التي تصنف دوليا بالرقم (96113) .

الوكلاء التجاريون بالعمولة و التي تصنف دوليا بالرقم (621) .

الخدمات التي يتم تقديمها من قبل الممرضات و القابلات و خدمات العلاج الطبيعي .

خدمات العاملين شبه الطبيين التي تصنف دوليا بالرقم (93191) .

مراكز السموم إضافة لبنوك الدم والمحاجر الصحية .

ثالثا: صيد الثروات المائية الحية .