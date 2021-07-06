برنت يتجاوز حاجز 77 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018

وارتفعت أسعار الخام بعد إلغاء أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” و ما يعرف بـ”أوبك+”، أمس الاثنين اجتماعهم الوزاري لاستكمال المفاوضات بشأن خطة الإنتاج وتمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، من دون تحديد موعد محدد للاجتماع في وقت لاحق.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصادر، أن اجتماع تحالف “أوبك+” الذي كان من المقرر انعقاده أمس الاثنين، لاستكمال التفاوض بشأن خطة الإنتاج وتمديد الاتفاق لنهاية العام المقبل، ألغي من دون تحديد موعد محدد للاجتماع في وقت لاحق.

ويعني إلغاء الاجتماع أنه لا اتفاق على زيادة إنتاج النفط مع استمرار الخطة السابقة، التي تقضي بزيادة الإنتاج للشهر الحالي بمقدار 500 ألف برميل يومياً.

وفي أعقاب إلغاء الاجتماع، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، في جلسة متقلبة هبوطاً وصعوداً، لتقترب الأسعار من مستوى 77 دولاراً.وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم سبتمبر (أيلول) بنسبة 0.91 في المئة، أو 69 سنتاً إلى 76.86 دولار للبرميل عند الساعة (15:48 ت. غ). أما خام غرب تكساس الأميركي، فارتفعت أسعار العقود الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 0.97 في المئة، أو 73 سنتاً إلى 75.89 دولار للبرميل.