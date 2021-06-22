شاب سعودي يقود شركة محلية لاقتحام صناعة النفط

الشركات العالمية المتخصصة ذات الإمكانيات العالية كانت هي صاحبة الحظ الأوفر في مجال الطاقة. لكن المبادئ التي تسير عليها رؤية السعودية 2030 أفرزت الكثير من التطورات باتجاه اقتصاد محلي صلب.

في مجال فحص اعماق آبار النفط والغاز وهو مجال تخصص دقيق ونوعي، تمكن المهندس أحمد الحربي من دخول المجال بقوة لتأسس اول شركة سعودية في ذات التخصص. يقول المهندس أحمد في حديث لـ”أريبيان بزنس”: المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، لكن توجه الحكومة ورؤية 2030 حولت المستحيل في وقت من الأوقات إلى واقع حقيقي”.

شركة “أزر” التي أسسها المهندس أحمد ويرأس إدارتها عالجت أكثر من 100 بئر نفط حتى الآن. ويكلف البئر الواحد من 10 ملايين حتى 50 مليون من قبل “أرامكو”. أحمد الحربي يؤكد أن دعم أرامكو له كان كبيرا بأن سهلت أمامه الفرصة للدخول في المجال.

ويوضح بأن “معايير أرامكو في الجودة والسلامة عالية جدا، ويجب على أي طرف يدخل في هذا المجال تلبية هذه المعايير، وهو ما حدث معنا عندما دخلنا هذا المجال”.

ويضيف أن مركز رواد الأعمال “واعد” التابع لأرامكو دعمه لدخول السباق في مجال فحص أعماق آبار النفط والغاز. وتمكنت “أزر” حتى الآن من فحص أكثر من 100 بئر نفط، وهو عدد جيد مقارنة بآلاف الآبار التي تشرف عليها أرامكو” بحسب ما يذكره المهندس السعودي.

عن تخصص “أزر” الشركة السعودية، يقول المهندس الحربي، ان مجالها يندرج تحت اختصاص استكشاف النفط. ويوضح ” هنالك مراحل يسير عليها مجال النفط، ونستطيع اجمالا القول إن المراحل الرئيسية فها هي الاستكشاف، ثم المعالجة، ومن ثم الإنتاج، و”أزر” تعمل أكثر في مرحلة الاستكشاف وفي التخصص الدقيق فحص أعماق الآبار في المواقع الجديدة.

تصطف شركة “ازر” التي أسسها المهندس أحمد بجوار قرابة 5 شركات عالمية تعمل في السعودية، وهو ما يؤكد حجم الإنجاز الذي حققه الشاب السعودي. المهندس الحربي يعلق على ذلك بالقول:” الجهود الكبيرة التي تقوم بها شركة أرامكو من خلال توفير بيئة السلامة والجودة، وذلك بفرض معايير جودة عالية، مكنتنا من تحدي أنفسنا والنجاح في تلبية المعايير المطلوبة برغم دقة التخصص”.

الشغف الكبير الذي يعيش أحمد الحربي وعلاقته بصناعة النفط يشير إلى أن لديه الكثير مما يقدمه مستقبلا. ويتطرق إلى ذلك بالقول:” لدي طموح مع شركة “ازر” المشاركة السوق المحلي والتخطي إلى السوق العالمي في مجال فحص واستكشاف آبار الغاز والنفط، لا سيما وأن السعودية رائدة عالميا في مجال الطاقة”.

شركة “ازر” التي أسسها المهندس الحربي هي اول شركة سعودية متخصصة في مجال دقيق ونوعي لفحص اعماق آبار النفط والغاز، وتعتبر من أكثر التخصصات البترولية تعقيدا من حيث التقنية المتقدمة المستخدمة في صناعتها وتشغيلها ومدى خطورتها، وتتطلب إمكانيات فنية وإدارية عالية لإتقان تنفيذها وكانت محتكرة من شركات عالمية.

ونجح الشاب السعودي من خلال شركته في تقديم الخدمات الممكنة لمنتجي النفط من معرفة خصائص مهمة عن اعماق الابار مثل تشخيص الطبقات المنتجة للنفط بصفة دورية لزيادة إنتاجية الابار وكفاءتها على المدى الطويل.

وبرغم الصعاب والتزامن مع ازمة كورونا، قاد احمد الشركة لكسب المزيد من ثقة عملائها ومنهم شركة ارامكو السعودية والفوز بالمزيد من العقود المباشرة وبحجم اعمال أكبر واشمل.

وبالإضافة الى محافظة الشركة على أدائها الميداني بأعلى درجات الكفاءة والسلامة المهنية. ترجمت نجاحات الشركة بنيلها جوائز مرموقة منها جائزة أرامكو السعودية، اكتفاء، لأحسن شركة ناشئة وجائزة عصاميون لأفضل مشروع صناعي.

قبيل خوض تجربة ريادة الاعمال كسب احمد خبرة واسعة في هذا المجال الفريد من خلال عمله مع شركات رائدة مثل شلمبيرجير وايضا ارامكو لسعودية وبمهام مختلفة منها الفنية والميدانية والادارية بالإضافة الى تطوير الاعمال والمنتجات المتعلقة بفحص أعماق الابار. بالإضافة الى تكوينه لقاعدة علمية صلبة بدأت ببكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وماجستير هندسة بترول من جامعة أمبريال كولج لندن. شغفه بهذا المجال وخبرته اكسبته ثقة مركز ارامكو السعودية واعد لدعم ريادة الاعمال والتي ساهمت بتمويل المشروع وبداية الشركة.

حاليا يقود احمد الشركة لتعمل بجهد من خلال استراتيجيات واهداف طموحة لتقديم منتجات وحلول ابتكارية، لتكون الشركة أحد ركائز صناعة النفط السعودي ونموذج مشرف لريادة الاعمال لتوطين وتصدير الصناعات الفريدة وبتوافق مع رؤية السعودية 2030. وايمانا منه بالمسؤولية الاجتماعية، احمد مشارك نشط لبرامج ومعاهد ريادة الاعمال لدعم وتوجيه المشاريع الناشئة ورواد الاعمال الجدد.