العوامل التي تجعل الإمارات مكاناً مثالياً لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر تغير المناخ

لا يخفى على أحد حجم التطور الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات والميادين على مدار السنوات الماضية، حيث تتمتع الدولة اليوم بحضور مميز على الساحتين الإقليمية والعالمية باعتبارها مركزاً مالياً وتجارياً واقتصادياً هاماً في منطقة الشرق الأوسط. وخلال فترة عملي في الإمارات كجزء من فريق شنايدر إلكتريك، لطالما اعتبرت هذا البلد رائعاً من نواحي كثيرة. ففي الوقت الذي تُعتبر فيه الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكبر منتجي المواد الهيدروكربونية في العالم (تحتل حالياً المرتبة الثامنة في إنتاج النفط، والمرتبة 24 في إنتاج الغاز)، إلا أنها أيضاً هي واحدة من أكثر دول العالم ريادة في مجال الطاقة المتجددة.

وعندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا النظيفة، ما علينا سوى أن نلقي نظرة على الإجراءات العديدة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن. فمنذ أكثر من عقد ونصف، كانت حكومة الإمارات سباقة بإنشاء شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، إحدى أكثر المجتمعات الحضرية استدامة في العالم، والتي تشكل مثالاً بارزاً حول كيفية عيش الناس في بيئة خالية من الكربون. وسجلت الدولة أيضاً عدداً من الأرقام القياسية على صعيد خفض تكلفة الطاقة الشمسية. وفي عامي 2015 و2016، سجلت دبي أدنى سعر لمشروع طاقة شمسية كهروضوئية في العالم. كما ساهمت أبوظبي أيضاً في خفض أسعار الطاقة الشمسية، مسجلة رقماً قياسياً جديداً في عام 2020 من خلال أرخص مزرعة للطاقة الشمسية تم بناؤها على الإطلاق، والتي لا تبعد كثيراً عن أكبر مزرعة للطاقة الشمسية في العالم (والتي تقع أيضاً في أبوظبي).

وقادت دولة الإمارات العربية المتحدة زمام المبادرة في مجال الاستدامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وكانت الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط توقع على اتفاقية باريس للمناخ للحد من الزيادة العالمية في درجات حرارة الأرض. كما تحتضن الإمارات مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والتي تضم 163 عضواً. وتقع الإمارات في قلب دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، ورغم ذلك نجحت في وضع أهداف طموح لخفض الانبعاثات بنسبة 23.5% بحلول عام 2030؛ وفي الواقع، كانت الإمارات أول دولة على مستوى المنطقة تضع مثل هذه الأهداف. وعلاوة على ذلك، تستهدف الإمارات إنتاج 50٪ من احتياجاتها من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

وبالنظر إلى تطلعات الدولة وطموحاتها، تُعتبر الإمارات العربية المتحدة من الداعمين الرئيسيين لمشاريع التكنولوجيا الخضراء في جميع أنحاء العالم. ومن خلال الاستثمارات المباشرة والمساعدات التي يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار، تساعد الإمارات العربية المتحدة أكثر من 70 دولة، من أستراليا إلى أمريكا، لتطوير نماذجها الخاصة من الطاقة المستدامة.

وربما الشيء الأكثر إلهاماً حول هذا البلد هو أن الإمارات باتت اليوم في نظر الكثيرين نموذجاً فرياداً في المنطقة للتغيير الإيجابي. ففي حين أن الإمارات هي دولة رئيسة في مجال النفط والغاز، تماماً مثل الولايات المتحدة أو روسيا، إلا أنها أدركت منذ فترة طويلة الحاجة إلى التركيز على مصادر الطاقة البديلة التي من شأنها دعم النمو الاقتصادي، وخلق مئات الآلاف من الوظائف الجديدة في عصر الاقتصاد الأخضر.

وتدرك قيادة الإمارات العربية المتحدة أهمية تعزيز استدامة البيئة للعيش في مستقبل أخضر، وتتولى الدولة قيادة زمام المبادرة في هذا المجال عبر منطقة الشرق الأوسط. ومن هنا، فإن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP 28″في عام 2023، والتي تعمل على خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وحماية الأرض من خطر تغير المناخ، من شأنه تسريع هذا الزخم، ومساعدة الآخرين على رؤية أن العالم بأسره يحتاج إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر في حال نجاحنا في معركتنا للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

ونقتبس هنا كلام السيد محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، عندما تحدث إلى وسائل الإعلام الشهر الماضي، قائلاً: ” لا شك في أن الوقود الأحفوري ساهم في ترسيخ ازدهار دولة الإمارات، ولكن «نحن ملتزمون أيضاً بالمستقبل»”. وباعتقادنا أن الوقت قد حان لتسير جميع الدول حول العالم على خطى دولة الإمارات في وتباشر بالتحول نحو عصر الاقتصاد الأخضر، ولهذا السبب، ينبغي دعم طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، في أبوظبي عام 2023.