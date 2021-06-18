هل تفلح مساعي حل أزمة كهرباء العراق، أم أن الولايات المتحدة لها قول آخر؟

وبدأت الاتهامات بأن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء تعطيل تلك المشاريع وعدم تطويرها وتعمد ابقائها الأزمة.

وكانت شركة سيمنس قد أعلنت مرارا أنها مُستعدة إلى دعم قدرات العراق على توليد الطاقة الكهربائية وكان آخرها قبل 4 سنوات حين اقتربت من ابرام عقود تهدف لإضافة 11 جيجاوات لشبكة الكهرباء الوطنية على مدار الأربعة أعوام المقبلة للتأكد أن 23 مليون مواطن عراقي لديهم إمدادات طاقة كهربائية تتسم بالموثوقية والاستدامة، ومن شأن هذه الخطة زيادة قدرات العراق على توليد الطاقة الكهربائية بنسبة تصل إلى 50 بالمائة.

ولكن رئيس سيمنس تحدث صراحة بعدها قائلا لدويتشة فيلة DW بأن “ترامب ضغط على العراقيين لإثنائهم عن التعاقد معنا، وذلك في في مقابلة خاصة أجرتها معه DW، حيث أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس جو كيزر إن ترامب لعب دوراً في محاولة عرقلة اتفاق الشركة الألمانية مع الحكومة العراقية والدفع في اتجاه منح الصفقة بالكامل لشركة جنرال إلكتريك الأمريكية.”

وبحسب عضو لجنة النفط والطاقة، محمد أبو الهيل، الذي تحدث مؤخرا عن السبب الحقيقي وراء عدم وجود مشاريع استثمارية حقيقية بمجال الطاقة في العراق والاكتفاء بالحلول الترقيعية.وقال أبو الهيل في تصريح لـ(بغداد اليوم)، قائلا: “لا نستبعد أن تكون قضية الكهرباء في العراق مسألة سياسية تديرها الولايات المتحدة الأمريكية لغرض إضعاف العراق والوقوف في طريق نهوضه”.

وأضاف، أن “الولايات المتحدة الأمريكية لها دور كبير في تراجع وتدهور الكهرباء في العراق، كان اخرها الضغط على شركة سيمنس الألمانية لغرض الانسحاب من العراق”.وتابع، أن “جميع المشاريع في العراق اصبحت سياسية وهنالك دول خارجية تتدخل بشكل مباشر في ملفات المشاريع”، مشيراً إلى “نقل جميع المواد الأولية من معمل الحديد والصلب في ام قصر بمحافظة البصرة إلى إقليم كردستان، وذلك على سبيل المثال”. شهادة أمريكية خلال حرب الخليج الثانية، وتحديدًا في الثالث والعشرين من يناير/ كانون الثاني سنة 1991، كتبَ الصحفي الأمريكي بارتون غيلمان في صحيفة واشنطن بوست مقالا يقول فيه انه تم تحديد نحو 700 هدف لقصفه في العراق، منها 28 نقطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية. وأطلقت قوات الحلفاء بقيادة الولايات المتحدة نحو 215 طلعة جوية تستهدف محطات توليد الطاقة الكهربائية العراقية بالقنابل غير الموجهة وقنابل جي بي يو-110 الموجهة بالليزر.وقصفت القوات الجوية الامريكية خلال حرب الخليج الثالثة لغزو العراق عام 2003 محطات توليد الطاقة الكهربائية العراقية بقنابل ألياف الكربون، مما أدى إلى إنخفاض إنتاج الطاقة الكهربائية إلى نحو 20٪ فقط من القدرة الأصلية للمحطات الكهربائية العراقية.