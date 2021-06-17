أرقام قياسية تاريخية لدرجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 50 درجة مئوية في الولايات المتحدة

ارتفع درجة الحرارة في منطقة ديث فالي (وادي الموت) بكاليفورنيا إلى (53.3333 درجة مئوية) يوم الثلاثاء ، مما يجعله ليس فقط المكان الأكثر سخونة في الولايات المتحدة ولكن أيضًا أحد أكثر الأماكن سخونة في العالم – إن لم يكن الأكثر سخونة بحسب تقرير ان بي سي اليوم.

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 10 إلى 30 درجة فوق المتوسط ​​، تحطمن ارقام قياسية عديدة يوم الثلاثاء عبر ولايات مثل وايومنغ ويوتا وساوث داكوتا ونيفادا وأريزونا وجنوب كاليفورنيا. كاسبر ، وايومنغ . و شهدت العديد من المدن الغربية الأخرى أحداثًا مماثلة ، بل وأكثر تطرفاً: حطمت مدينة بيلينجز ، بولاية مونتانا ، رقمها القياس اليومي بمقدار 10 درجات (رقم قياسي جديد: 108فهرنهايت) ، وحطمت شولا فيستا ، كاليفورنيا ، سجلها بمقدار 13 درجة كاملة (الرقم القياسي الجديد: 89 فهرنهايت .

تم تسجيل درجات الحرارة القياسية على الإطلاق يوم الثلاثاء في بيلينغز عند 108 درجة فهرنهايت (42.2222 درجة مئوية) ، وسالت ليك سيتي عند 41 درجة وشيان ، وايومنغ ، عند 44 درجة. تم تسجيل الأرقام القياسية لأعلى درجات الحرارة لشهر يونيو في أجزاء أخرى من ولاية يوتا ، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40.5556 درجة .

عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة ولليوم الثالث على التوالي من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية وأجهاد لشبكات الكهرباء.