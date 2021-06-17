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أرقام قياسية تاريخية لدرجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 50 درجة مئوية في الولايات المتحدة

ضربت موجة حارة ولايات أمريكية عديدة يتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة على وجه الأرض بحسب شبكة ان بي سي و تشهد مدن أمريكية عديدة درجات حرارة تزيد عن 50 درجة مئوية وهي مستويات غير مسبوقة في تاريخها بسبب التغير المناخي والجفاف

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أرقام قياسية تاريخية لدرجات الحرارة المرتفعة بأكثر من 50 درجة مئوية في الولايات المتحدة

ارتفع درجة الحرارة في منطقة ديث فالي  (وادي الموت) بكاليفورنيا إلى (53.3333 درجة مئوية) يوم الثلاثاء ، مما يجعله ليس فقط المكان الأكثر سخونة في الولايات المتحدة ولكن أيضًا أحد أكثر الأماكن سخونة في العالم – إن لم يكن الأكثر سخونة بحسب تقرير ان بي سي اليوم.

مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 10 إلى 30 درجة فوق المتوسط ​​، تحطمن ارقام قياسية عديدة يوم الثلاثاء عبر ولايات مثل وايومنغ ويوتا وساوث داكوتا ونيفادا وأريزونا وجنوب كاليفورنيا. كاسبر ، وايومنغ . و شهدت العديد من المدن الغربية الأخرى أحداثًا مماثلة ، بل وأكثر تطرفاً: حطمت مدينة بيلينجز ، بولاية مونتانا ، رقمها القياس اليومي بمقدار 10 درجات (رقم قياسي جديد: 108فهرنهايت) ، وحطمت شولا فيستا ، كاليفورنيا ، سجلها بمقدار 13 درجة كاملة (الرقم القياسي الجديد:  89 فهرنهايت .

تم تسجيل درجات الحرارة القياسية على الإطلاق يوم الثلاثاء في بيلينغز عند 108 درجة فهرنهايت (42.2222 درجة مئوية) ، وسالت ليك سيتي عند 41 درجة وشيان ، وايومنغ ، عند 44 درجة. تم تسجيل الأرقام القياسية لأعلى درجات الحرارة لشهر يونيو في أجزاء أخرى من ولاية يوتا ، حيث ارتفعت درجات الحرارة فوق 40.5556 درجة .

عانت معظم مناطق غرب الولايات المتحدة ولليوم الثالث على التوالي من موجة حر شديد ارتفعت فيها درجات حرارة لمستويات قياسية مما أدى إلى إصدار تحذيرات صحية وأجهاد لشبكات الكهرباء.

 

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