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Posted inطاقة

مكاسب النفط ترفع أسهم أوروبا والمؤشر ستوكس دون مستوى قياسي مرتفع

(رويترز) – صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، إذ اقتفت أسهم شركات الطاقة أثر قفزة لأسعار النفط، بينما يتحول اهتمام المستثمرين إلى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لاستقاء مؤشرات حيال ما إذا كان البنك المركزي سيبدأ مناقشة تقليص سياسته النقدية فائقة التيسير.

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مكاسب النفط ترفع أسهم أوروبا والمؤشر ستوكس دون مستوى قياسي مرتفع

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 بالمئة بحلول الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وإذا تمسك المؤشر بمكاسبه حتى نهاية الجلسة، فإنه سيسجل أطول سلسلة مكاسب في ثلاث سنوات ونصف السنة.

وزاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الزاخر بشركات السلع الأولية 0.3 بالمئة إذ اقتدت شركات النفط الكبرى بي.بي وشل بقفزة لخام برنت ليبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل نيسان 2019.
وأضاف مؤشر أسهم الطاقة الأوروبية 0.6 بالمئة. ونزلت أسهم ساب 1.2 بالمئة، إذ من المحتمل أن تكون تضررت جراء توقع للأرباح جاء مخيبا للآمال من منافستها الأمريكية للبرمجيات أوراكل.

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