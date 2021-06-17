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Posted inطاقة

63 دولار توقعات وكالة فيتش لأسعار النفط للعام الحالي والمقبل

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها لأسعار النفط لعامي 2021 و2022 لخامي برنت وغرب تكساس الوسيط (WTI) نتيجة تعافي الطلب وتقييد العرض من دول “أوبك +” بشكل رئيسي.
لأسعار النفط لعامي 2021 و 2022 لمعايير برنت نظرًا لارتفاع الأسعار حتى تاريخه ، والعجز في السوق الناجم عن انتعاش الطلب ، وتقييد العرض من دول أوبك + مع انضباط رأس المال الأمريكي.

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63 دولار توقعات وكالة فيتش لأسعار النفط للعام الحالي والمقبل

توضح الوكالة في بيان لها بأن التوقعات تستند لتحسن الطلب على النفط هذا العام ومن تقديرات باستمرار النمو في النصف الثاني من عام 2021 في حال سارت عمليات التطعيم كما يجب وتراجعت قيود الجائحة.

ورفعت الوكالة لتوقعات أسعار خام برنت من 58 دولارا للبرميل إلى 63 دولار للعام الحالي، بينما رفعت توقعاتها للعام المقبل إلى 55 دولار بدل من 53 دولار.

وأشارت إلى أن المتغيرات الجديدة لجائحة كورونا المستجد تمثل المخاطر الرئيسية أمام الانتعاش المستدام في الطلب، في حين تعتبر سياسات الإنتاج لدول “أوبك +” أساسية لإدارة إمدادات النفط.

وستساعد زيادات إنتاج “أوبك +” المقررة في الاتفاق في أبريل وتأكدت في يونيو ، على تلبية الطلب المتزايد ، لكنها لن تكون كافية لتحقيق التوازن في السوق في النصف الثاني من عام الجاري.

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