محرر في الموقع by محرر في الموقع

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Posted inطاقة

هبوط في مخزونات النفط الأمريكية

بيانات معهد البترول الأمريكي تظهر هبوطا في مخزونات النفط وزيادة في مخزونات الوقود

محرر في الموقع by محرر في الموقع
هبوط في مخزونات النفط الأمريكية

ونقلت رويترز عن مصدرين في السوق، نقلا عن أرقام من معهد البترول الأمريكي اليوم الثلاثاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات الوقود.
وبحسب المصدرين، أظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام تراجعت 8.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 11 يونيو حزيران. وصعدت مخزونات البنزين 2.85 مليون برميل بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 1.96 مليون برميل.

واشار المعهد أنه جرى سحب 8.537 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى يوم 11 يونيو، فيما كانت التقديرات أنه سيتم سحب 3.290 مليون برميل.

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