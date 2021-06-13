صفقة إنشاء محطة فرعية رئيسية لأول محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة النظيفة في السعودية

فازت وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة “جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة”، بصفقة من شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة (دوسان)، لإنشاء محطة فرعية رئيسية ستعمل على تزويد الطاقة الكهربائية إلى محطة يبنع 4 المستقلة لتحلية المياه، والتي تمثل أول مشروع محطة متكاملة في المملكة العربية السعودية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي وتستخدم الطاقة النظيفة في عملياتها، ومن المخطط دخولها المرحلة التشغيلية في العام 2023 بقدرة إنتاجية تبلغ 450 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، ليتم توريدها إلى سكان مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتقع محطة ينبع 4 على بعد 140 كيلومتر غرب المدينة المنورة، بجانب قرية الرايس على ساحل البحر الأحمر في المملكة العربية السعودية، وستعمل المحطة على الاستفادة من تقنية التناضح العكسي لتزويد المياه الصالحة للشرب. وستتضمن المحطة مجموعة من وحدات الطاقة الشمسية التي تولد 20 ميجاواط من الطاقة الكهربائية للحد من الضغط على شبكة الطاقة الكهربائية أثناء عملية تحلية المياه، علاوة على خزانات للمياه قادرة على تخزين إنتاج يومين من المياه المحلاة.

وفي هذا السياق، قال سيونغسان سيو، مدير المشاريع لدى شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات المحدودة: “يشرفنا تولي دور رئيسي ضمن هذا المشروع المبتكر ويسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة ’جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة‘ التي تتمتع بسجل حافل بالنجاح في إنشاء مشاريع البنية التحتية الرائدة في المملكة العربية السعودية”.

وتم تطوير المحطة حسب عقد قائم على مبدأ التشييد والملكية والتشغيل من قبل الشركة السعودية لشراكات المياه، في إطار تحالف يجمع شركات إنجي ونسما وموه، وستتولى شركة “إنجي” مهمة تشغيل المحطة وصيانتها ضمن امتياز مدته 25 عاماً. وسيتولى التحالف الذي يجمع وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة “جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة” و”مجموعة الشريف” مهمة تقديم الحلول الرئيسية لمحطة ينبع 4 بما يشمل المحطة الفرعية المعزولة بالغاز (GIS) باستطاعة 380-110 كيلو فولط. وستعمل المحطة الفرعية على تزويد محطة ينبع 4 بالطاقة الكهربائية الضرورية لتشغيل كل مركز عمل فيها.

من جانبه قال بيرنارد داغر المدير والرئيس التنفيذي لوحدة أعمال حلول الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لشركة “جنرال إلكتريك” : “تشكل محطة ينبع 4 إنجازاً رئيسياً ضمن الجهود التنموية لبنية المياه التحتية في المملكة العربية السعودية. وباعتبارها مشروعاً قائماً على أسس الطاقة المتجددة، تساهم المحطة بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية والرامية لتعزيز الاستدامة البيئية، مع تلبية الطلب المتنامي في مكة المكرمة والمدينة المنورة على موارد المياه الصالحة للشرب. ويؤكد فوزنا بهذا المشروع على إمكاناتنا الرفيعة وموثوقيتنا العالية بصفتنا شريكاً أساسياً في نمو البنية التحتية في المملكة، بما يشمل إنجاز المحطات الفرعية الرئيسية لمحطات تحلية المياه”.

وأثبتت تحلية المياه كفاءتها كبديل فعال لتلبية احتياجات المملكة العربية السعودية من مياه الشرب. ويشير تقرير لجامعة الأمم المتحدة إلى أن المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق في العالم لتحلية المياه، حيث تساهم بنسبة 22% من إجمالي المياه المحلاة عالمياً. وتعتبر تقنية التناضح العكسي حلاً رئيسياً لتحلية المياه، حيث يتم دفع المياه إلى مستويات ضغط عالية من خلال أغشية دقيقة لإنتاج مياه صالحة للشرب. وباعتبار أن هذه العملية تستنزف الكثير من الطاقة الكهربائية، تحرص وحدة أعمال حلول الشبكات التابعة لشركة “جنرال إلكتريك للطاقة المتجددة” على دعم محطات تحلية المياه بحلولها التقنية المتطورة.