بـ 72.59 دولارا للبرميل أسعار النفط تقترب من ذروة عامين مع صدور بيانات أمريكية

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.51 بالمئة أو 37 سنتا إلى 72.59 دولارا للبرميل، وكانت قد وصلت قبل ذلك إلى 72.83 دولار وهو ذروة لأسعار النفط منذ 20 مايو 2019

كما ارتفعت أسعار النفط في جلسة ثانية اليوم الأربعاء في سنغافورة مع مؤشرات لطلب قوي في الدول الغربية مع تراجع توقعات عودة الإمدادات الإيرانية عقب تصريحات أمريكية بترجيح عدم رفع العقوبات عن إيران.

وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس قد قفزت أمس لمستوى 70.62 دولار وهو أعلى سعر لها منذ 17 اكتوبر 2018 بحسب ما نقلته رويترز.

ونالت الأسعار دفعة للصعود، بسبب تحذير أطلقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، بشأن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم من جانب طهران، وقربها من مرحلة إنتاج سلاح نووي.