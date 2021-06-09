محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

بـ 72.59 دولارا للبرميل أسعار النفط تقترب من ذروة عامين مع صدور بيانات أمريكية

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.51 بالمئة أو 37 سنتا إلى 72.59 دولارا للبرميل.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بـ 72.59 دولارا للبرميل أسعار النفط تقترب من ذروة عامين مع صدور بيانات أمريكية

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.51 بالمئة أو 37 سنتا إلى 72.59 دولارا للبرميل، وكانت قد وصلت قبل ذلك إلى 72.83 دولار وهو ذروة لأسعار النفط منذ 20 مايو 2019

كما ارتفعت أسعار النفط في جلسة ثانية اليوم الأربعاء في سنغافورة مع مؤشرات لطلب قوي في الدول الغربية مع تراجع توقعات عودة الإمدادات الإيرانية عقب تصريحات أمريكية بترجيح عدم رفع العقوبات عن إيران.

 وكانت أسعار العقود الآجلة لنفط غرب تكساس قد قفزت أمس لمستوى 70.62 دولار وهو أعلى سعر لها منذ 17 اكتوبر 2018 بحسب ما نقلته رويترز.

ونالت الأسعار دفعة للصعود، بسبب تحذير أطلقه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الثلاثاء، بشأن ارتفاع مستويات تخصيب اليورانيوم من جانب طهران، وقربها من مرحلة إنتاج سلاح نووي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا