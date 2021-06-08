الحكومة الأميركية تستعيد فدية بعملة بيتكوين من مهاجمي شركة إمدادات نفطية

وتثار تساؤلات عن كيفية مصادرة الإف بي آي لحسابات في بيتكوين لضبط الفدية من ذلك الهجوم، وهو الأمر الذي يعني إما كسر الإف بي آي لخوارزميات التشفير في بيتكوين وهو أمر صعب جدا، أو الاحتمال الأرجح وهو أن المهاجمين لا يتمتعوا بدراية كافية لحماية المفاتيح الخاصة بحساب بيتكوين (ما يشبه كلمة المرور أو المفتاح الخاص private key)

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الإثنين 7 يونيو، إنه جرى الاستحواذ على 63.7 بتكوين التي توازي قيمتها 2.3 مليون دولار من أموال الفدية التي تم دفعها لمجموعة إجرامية متورطة في هجوم سيبراني طالب منفذوه بفدية وتسببوا بتعطيل خط أنابيب كولونيال.

وقام مكتب المباحث الفيدرالي الإف بي آي بتحري سجل بيتكوين العام لتعقب تحويلات أموال الفدية لعنوان محدد بحسب بيان الوزارة الذي لفت إلى استحواذ الاف بي أي على كلمة المرور private key الخاصة بحساب بيتكوين .

وقالت ليزا موناكو ، نائبة المدعي العام بوزارة العدل ، “اليوم قلبنا الطاولة على مجموعة دارك سايد DarkSide” ، واضافت بالقول إن الحكومة صادرت الأموال بأمر من المحكمة.

وأجبر الهجوم الإلكتروني الشركة على إغلاق ما يقرب من 5500 ميل من خط أنابيب الوقود الأميركي ، مما أدى إلى تعطيل ما يقرب من نصف إمدادات الوقود في الساحل الشرقي وتسبب في نقص البنزين في الجنوب الشرقي. وتتضمن هجمات برامج الفدية برامج ضارة تقوم بتشفير الملفات على جهاز أو شبكة مما يؤدي إلى تعطل النظام.