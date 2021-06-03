حريق في مصفاة نفط جنوب طهران

وبعد أكثر من ساعة على اندلاع الحريق، كانت سحب الدخان الأسود وألسنة النيران تشاهد على بعد كيلومترات بحسب صحافيّي وكالة فرانس برس.

وفي حوالى الساعة 22,45 (18,15 بتوقيت غرينتش)، لم تعد ألسنة النيران مرئية من بعيد وسط تراجع كثافتها، وفق ما نقل صحافيون في فرانس برس تمكنوا من الاقتراب من مكان الحريق.

وقال منصور درجاتي للتلفزيون الرسمي إن “الحادث نجم عن تسرب في انبوب طوارئ للغاز المسال” موضحا أن “انفجارا تسبب في الحريق الذي اسفر عن الدخان الذي يمكن مشاهدته”.

ونقل موقع التلفزيون على الانترنت عن درجاتي أن الحريق اندلع “قرابة الساعة 19,30” (15,00 ت غ) وأنه “لحسن الحظ لم تقع وفيات في هذه المرحلة”.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) فإن المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شركة طهران لتكرير البترول وتبلغ قدرتها 250 ألف برميل في اليوم.

وهي تقع على تخوم المدينة الجنوبية في منطقة صناعية شاسعة تبعد بضع مئات الأمتار فقط عن أحياء سكنية.

بحسب قناة تلغرام التابعة للتلفزيون الرسمي، استبعد متحدث باسم الشركة “أي فرضيات عن أعمال تخريب في المصفاة”.

وأضاف أن “الحادث جاء في أعقاب مشكلة فنية ونحن في الحقيقة بصدد السيطرة على النيران”.

– حوادث صناعية –

وكان صحافي في التلفزيون الرسمي قال من منطقة قريبة من الموقع “الحريق هائل … بعض الخزانات تحترق”.

وأوضح أن “رجال الإطفاء يحاصرون المنطقة ويحاولون السيطرة على الحريق حتى لا ينتشر إلى الخزانات الأخرى”.

واشتعلت النيران في 18 من الخزانات، وفق التلفزيون الرسمي.

وكانت البحرية الإيرانية أعلنت قبل ساعات الأربعاء أن سفينة إمداد يبلغ طولها أكثر من 200 متر غرقت في خليج عمان بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.