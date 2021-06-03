وزير الطاقة السعودي: المملكة لم تعد بلداً بترولياً فقط.. بل بلداً منتجاً للطاقة

وقال الأمير عبدالعزيز خلال اجتماع أوبك+ أمس، بحسب موقع «سبق» إن إنتاج المملكة للبترول منخفض التكلفة، وإنتاجنا للغاز منخفض التكلفة أيضًا، وكذلك إنتاجنا للطاقة المتجددة؛ مضيفًا: سنكون بالتأكيد منتج الهيدروجين الأقل تكلفة.

واختتم الأمير عبدالعزيز بن سلمان حديثه قائلًا: أدعو العالم إلى قبول هذه الحقيقة.

وكانت دول أوبك + قد قررت التقيد بنِسَب التخفيف التدريجي الحالية، التي أقرت أبريل الماضي، لتخفيضات إنتاج النفط، حتى شهر يوليو المقبل.

ولم تتطرق لخطط الإنتاج لشهر أغسطس، موضحة أنها ستعقد اجتماعًا شهريًّا للنظر في مستويات الإنتاج؛ وفقًا لمعطيات السوق.