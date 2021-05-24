توقع ارتفاع أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل حتى مع عودة إمدادات إيران للسوق

ووسط كل هذه التقديرات، يرى غولدمان ساكس أن سعر خام برنت سيصل إلى 80 دولارا للبرميل خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكان بنك باركليز البريطاني قد حذر من أن عودة الإمدادات الإيرانية للاسواق قد يشكل مخاطر سلبية على توقعات البنك بالنسبة لأسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أن ذلك أيضا قد يؤدي إلى معدل تناقص أبطأ لقيود تحالف “أوبك بلس” على الإنتاج، وهو ما من شأنه أن يقلص تبعات ذلك.

بنك غولدمان ساكس لفت إلى أن افتراض عودة الصادرات الإيرانية في يوليو تموز لا يمنع أن أسعار برنت ما زالت بصدد الوصول إلى 80 دولارا بحلول الربع الرابع.

تراجعت أسعار النفط الأسبوع الماضي بعد أن قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات على قطاعات بلاده النفطية والمصرفية والمرتبطة بالشحن.

وتوقع البنك أن يرتفع سعر مزيج برنت إلى 80 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 77 دولارا خلال الأشهر الستة المقبلة.

وقال: “نتوقع أكبر قفزة للطلب على النفط على الإطلاق، زيادة 5.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الستة المقبلة”، مشيرا إلى تسارع التطعيمات في أوروبا وتحرير الطلب الكامن على السفر.