مؤتمر سلاسل الإمداد افتراضيا يومي 26و27 مايو

سيضم المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار” نحو سلسلة إمداد أكثر كفاءة ومرونة وسرعة” نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين في المجال، لمناقشة التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية ودور الاستدامة والرقمنة في تحقيق مستقبل أكثر نجاحاً، إلى جانب مناقشة الدروس المستسقاة من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، سيلقي حمد عبد الرحمن التركيت، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة الكيماويات البترولية، الكلمة الرئيسية في المؤتمر ليسلط من خلالها الضوء على كيفية استعداد سلاسل الإمداد الكيماوية في دول الخليج لعالم متغير. كما وستعرض الجلسة الافتتاحية رؤى حول مستقبل سلاسل الإمداد الكيماوية يقدمها حسام الزامل، نائب الرئيس لسلسلة الإمداد العالمية لدى سابك وأحمد عبد الله الصلاحي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة قطر للكيماويات (كيوكيم) وأحمد الكثيري، النائب الأول للرئيس التنفيذي لإدارة سلسلة الإمداد لدى بروج.

وسيوفر المؤتمر في دورته هذا العام فرصة لحضور سلسلة من الندوات الافتراضية يوم 27 مايو، حول سلاسل الامداد الرقمية لمدة 40 دقيقة لكل منها باستخدام أحدث القنوات الرقمية التفاعلية والتي ستسمح للمنظمين بتقديم العروض التوضيحية والدراسات حول التقنيات الواعدة ضمن القطاع بشكل مباشر. وسيديرها متحدثون بارزون من كبار مزودي الوسائل التكنولوجية بما فيهم سيمنس للخدمات اللوجستية الرقمية وإليميكا (Elemica) و أي بي أم (IBM) وتريد لينز ( TradeLens)

وسيتخلل الحدث، أيضاً جلسة رئيسية حول استدامة سلاسل الإمداد، والتي ستغطي المجالات الرئيسية مثل تخطيط وتنفيذ سلاسل الإمداد الخضراء ودور الاستثمار المستدام وصياغة استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية. وستضم الجلسة التي تديرها مجموعة بوسطن للاستشارات العالمية بالإضافة الى لجنة خبراء من موانئ دبي العالمية وشركة CEVA Logistics.

وفي إطار تعليقه على تنظيم هذا الحدث، قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العالم للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا): “لقد قدمت سلاسل الإمداد القوية والمرنة دعماً أساسياً في مكافحة تبعيات جائحة كورنا منذ بداية انتشارها في مارس 2020 وحتى يومنا هذا. وقد أصبح انتاج ونقل وتسليم التجهيزات الطبية ومعدات الوقاية الشخصية الأساسية واللقاحات، ممكناً بفضل وجود شبكة سلسلة إمداد عالمية قوية ومتصلة إلى جانب تضافر جهود الصناعة الكيماوية لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات”.

وأضاف الدكتور السعدون: “بالرغم من ذلك إلا أن الوباء قد كشف عن نقاط ضعف في سلاسل الإمداد يجب معالجتها. وسيكشف مؤتمر جيبكا لسلاسل الإمداد في دورته الافتراضية لهذا العام عن حجم التحديات التي تنتظرنا في طريق تحول سلسلة الإمداد الكيماوية والإجابة عن الاستفسارات الملحة التي تدور في أذهان قادة الصناعة إلى جانب تسهيل الحوار بين كافة أطراف القطاع واستقطاب وجهات نظر وآراء إقليمية وعالمية حول مختلف الموضوعات التي سيتم مناقشتها. لذلك ندعو جميع المعنيين ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الهام والحيوي والذي سيؤسس لسلاسل إمداد كيماوية أكثر كفاءة ومرونة وسرعة”.

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