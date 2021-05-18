“أرامكو” السعودية تطلق برنامجا للأمن الإلكتروني في قطاع النفط

أشارت أرامكو على حسابها على تويتر أنها أطلقت بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي و سيمنز إنرجي، برنامج المرونة السيبرانية في قطاع النفط والغاز لتطبيق أفضل الممارسات لمواجهة تحديات الأمن السيبراني في قطاع النفط و الغاز.

وكان رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين بن حسن الناصر، قد أشار خلال مؤتمر المنتدى الدولي للأمن السيبراني إلى أهمية الأمن السيبراني قائلا:”نحن في أرامكو السعودية نتّبع إجراءات مشددة لتعزيز أمننا السيبراني، وقد تعلّمنا كثيرًا من دروس حادثة الاختراق الكبيرة التي وقعت على الشركة قبل 8 أعوام. ومن الإجراءات التي نتبعها: تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والشراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتدريب والتطوير المستمر لموظفينا. وليس هناك أهم من الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات الخطيرة. وبحمد الله، فإن أرامكو السعودية منصة ممتازة تستثمر قدرات الشباب لتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال الذي يواكب المتغيرات التقنية المعاصرة”.

كما تدعم أرامكو برنامج اعتماد الالتزام بضوابط الأمن السيبراني (CCC) الذي أُستحدث في أرامكو مؤخرا لضمان التزام جميع الأطراف الخارجية لدى أرامكو السعودية بمتطلبات الأمن السيبراني الواردة في معيار أرامكو السعودية للأمن السيبراني للأطراف الخارجية رقم 002 (SACS-002)، ورفع مستوى الوعي بضوابط الأمن السيبراني بين الأطراف الخارجية للمساعدة في حماية منظومة العمل من أي مخاطر قد تنشأ عن الهجمات السيبرانية.