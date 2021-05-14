كارباورشيب التركية توقف إمدادات الكهرباء للبنان

ويحصل لبنان على 370 ميجاوات من الكهرباء من الشركة أو ما يعادل ربع الإمدادات الحالية للبلاد .

كانت الشركة قد أبلغت الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع بأنها ستضطر لاتخاذ هذه الخطوة إذا لم تتخذ خطوات للتوصل إلى تسوية.

ويهدد التحرك بقطع الكهرباء لفترات أطول عن البلد المثقل بالديون والذي لا يملك القدرة الكافية على تلبية احتياجاته من الكهرباء حتى قبل قرار الشركة.

ويعتمد الكثير من الناس على مولدات خاصة أو يعانون العيش لعدة ساعات دون كهرباء.

وقالت الشركة، وهي وحدة تابعة لمؤسسة قرة دنيز التركية، في بيان “على مدى 18 شهرا كنا مرنين للغاية مع الدولة وواصلنا إمدادات الكهرباء دون مدفوعات أو خطة للسداد لأن البلد يواجه بالفعل أوقاتا صعبة للغاية. لكن لا توجد شركة يمكنها العمل في مناخ تكتنفه مثل هذه المخاطر المباشرة وغير المبررة”.

وقال مصدر مطلع على الوضع إن الإجراء اتخذ نحو الساعة الثامنة صباحا (0500 بتوقيت جرينتش) مع نفاد الوقود في المحطتين العائمتين.

وأضاف المصدر، الذي تحدث بشرط عدم نشر اسمه، إن المتأخرات تجاوزت 100 مليون دولار وأضاف أن الحكومة لم تتواصل مع الشركة لإجراء محادثات أو لمحاولة حل قضية قانونية على الرغم من المناشدات المتكررة للشركة.

وقالت وزارة المالية اللبنانية إن الشركة التركية أخطرتها بالقرار ونسبت إلى نائب برلماني قوله إن البلاد قد تغرق في “ظلام تام” في حالة الإغلاق. ولم تقدم أي بيان بشأن إجراء محادثات.

وهدد مدع لبناني هذا الشهر بمصادرة السفينتين وتغريم الشركة بعد أن أوردت قناة الجديد التلفزيونية أنباء عن اتهامات بالفساد تتعلق بعقد الكهرباء.

وتنفي الشركة هذه التهم.

وتبلغ قدرة كل سفينة 202 ميجاوات ، مقابل عقد لتوريد 370 ميجاوات في المجمل.

وقال مصدر في الصناعة إن الطاقة الإجمالية للبنان تبلغ حوالي 2200 ميجاوات، بما في ذلك السفينتان، لكنه يولد فقط 1300 ميجاوات في المجمل تشمل الإمدادات التركية البالغة 370 ميجاوات. وقال المصدر إن ذروة الطلب في لبنان في 2020 كانت 3500 ميجاوات.