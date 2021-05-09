محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

أكبر خطوط أنابيب الوقود الأمريكية يتعطل بهجوم سيبراني بمطالب فدية

تعطل أكبر نظام خطوط أنابيب للمنتجات المكررة في الولايات المتحدة ينقل أكثر من 3 ملايين برميل من البنزين والديزل ووقود الطائرات بطول 8850 كم إلى ساحل الخليج الأمريكي الشرقي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أكبر خطوط أنابيب الوقود الأمريكية يتعطل بهجوم سيبراني بمطالب فدية

أعلنت شركة تدير كولونيال بايبلاين وهو أكبر خط أنابيب رئيسي للطاقة في أمريكا، إنها  تعمل لإصلاح خط الأنابيب وأنها اضطرت إلى وقف جميع عمليات خطوط أنابيب مشتقات نفطية مؤقتا، بعد هجوم سيبراني.

وذكرت شركة “كولونيال بايبلاين” في بيان، إن الهجوم وقع أمس الجمعة، وأثر أيضا على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات ما دفعها إلى تعليق إمدادات المشتقات لفترة مؤقتة، دون الإشارة إلى تأثر الإمدادات للسوق المحلية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن برامج فدية استخدمت في الهجوم بحسب مسؤولين لم يكشفا هويتهما.

 ويجري عادة في هجوم الفدية تشفير ملفات الشركات والمؤسسات لتعجز عن الوصول إليها وتعرض مطالب بالفدية لفك تشفير الملفات والبيانات. .

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا