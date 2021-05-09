أكبر خطوط أنابيب الوقود الأمريكية يتعطل بهجوم سيبراني بمطالب فدية

أعلنت شركة تدير كولونيال بايبلاين وهو أكبر خط أنابيب رئيسي للطاقة في أمريكا، إنها تعمل لإصلاح خط الأنابيب وأنها اضطرت إلى وقف جميع عمليات خطوط أنابيب مشتقات نفطية مؤقتا، بعد هجوم سيبراني.

وذكرت شركة “كولونيال بايبلاين” في بيان، إن الهجوم وقع أمس الجمعة، وأثر أيضا على بعض أنظمة تكنولوجيا المعلومات ما دفعها إلى تعليق إمدادات المشتقات لفترة مؤقتة، دون الإشارة إلى تأثر الإمدادات للسوق المحلية.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست أن برامج فدية استخدمت في الهجوم بحسب مسؤولين لم يكشفا هويتهما.

ويجري عادة في هجوم الفدية تشفير ملفات الشركات والمؤسسات لتعجز عن الوصول إليها وتعرض مطالب بالفدية لفك تشفير الملفات والبيانات. .