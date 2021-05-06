السعودية تخفض سعر بيع الخام الرسمي لآسيا في يونيو

تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار من برنت على بورصة إنتركونتننتال في يونيو حزيران.

تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت في يونيو حزيران.

قال مصدران مطلعان يوم الأربعاء إن السعودية أكبر مصدري النفط قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو حزيران لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.

وقال المصدران إنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض عشرة سنتات عن مايو أيار، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر كانون الأول العام الماضي.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو حزيران‭‭‬ .

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو حزيران، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو أيار