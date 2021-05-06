محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

السعودية تخفض سعر بيع الخام الرسمي لآسيا في يونيو

الأسعار في طريق الصعود بآمال الانفتاح الاقتصادي

محرر في الموقع by محرر في الموقع
السعودية تخفض سعر بيع الخام الرسمي لآسيا في يونيو

تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار من برنت على بورصة إنتركونتننتال في يونيو حزيران.

تحدد سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات العالية الكبريت في يونيو حزيران.

قال مصدران مطلعان يوم الأربعاء إن السعودية أكبر مصدري النفط قلصت سعر البيع الرسمي في يونيو حزيران لجميع درجات الخام التي تبيعها لآسيا.

وقال المصدران إنها حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف الرئيسي عند علاوة 1.7 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي للمشترين من آسيا، بانخفاض عشرة سنتات عن مايو أيار، وهو أول خفض سعري منذ ديسمبر كانون الأول العام الماضي.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 2.9 دولار للبرميل عن برنت في بورصة إنتركونتننتال في يونيو حزيران‭‭‬ .

كما حددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى الولايات المتحدة عند علاوة 1.05 دولار للبرميل فوق سعر مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في يونيو حزيران، بما يزيد 20 سنتا عن علاوة مايو أيار

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا