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الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج

أشارت وزارة الإعلام الكويتية في بيان يوم الاثنين نقلا عن قرار للحكومة أن المواطنين الذين لم يحصلوا على لقاح لفيروس كورونا لن يتمكنوا من السفر للخارج اعتبارا من 22 مايو أيار.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الكويت تمنع مواطنيها غير الحاصلين على لقاح من السفر للخارج

ولا يشمل الحظر من هم في الفئة العمرية غير المؤهلة لتلقي اللقاحات المضادة للفيروس. وأفاد البيان بأن التوجيه السابق الذي يحظر دخول غير الكويتيين إلى الدولة الخليجية لا يزال ساريا.

وزادت حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 في الكويت منذ بداية العام وتتراوح الآن بين 1300 و1500 حالة في اليوم. وسجلت الكويت في المجمل 276500 حالة.

وعلقت البلاد الرحلات الجوية من الهند قبل عشرة أيام بعد الزيادة في حالات الإصابة هناك بحسب رويترز.

وأشارت صحيفة القبس إلى أن تمديد فترة الجرعات أثارت موجة من الاستياء الشعبي بسبب رغبة الكثيرين من المواطنين والمقيمين في إنهاء التطعيم والسفر إلى الخارج. وانتقدوا تأخر وزارة الصحة في اعتماد لقاح «موديرنا» الذي اعتمدته أميركا وأوروبا بعد لقاح «فايزر» مباشرة، وقد أثبت فعاليته، مثل فعالية لقاح «فايزر» تماما (%95).

بينما تتواصل جهود وزارة الصحة في أكثر من اتجاه من أجل تطويق وباء كورونا، أبلغ مسؤولون صحيون القبس بأن الكويت تعاقدت مع ٣ شركات عالمية، من أجل استيراد جرعات من اللقاحات المعتمدة تقدر بأكثر من ١٠ ملايين جرعة.

وقال هؤلاء المسؤولون إن هذا العدد من اللقاحات سيغطي عدد السكان بمن فيهم الطلبة مستقبلا، إضافة إلى تأمين الجرعة المنشطة التي يمكن أن يحتاجها المطعمون في العام المقبل للتعامل مع الفيروسات المتحورة.

وبداعي التأخير، قررت الصحة، أمس، تمديد فترة إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «فايزر» لتكون بعد 6 أسابيع من الجرعة الأولى، على أن تبقى 3 أسابيع بين الجرعتين لمن تفوق أعمارهم 60 عاما ولأصحاب الأمراض المزمنة.

وقالت الوزارة إنه تقرر أيضا إعطاء الجرعة الثانية من لقاح «أكسفورد» في فترة زمنية من 3 إلى 4 أشهر بعد الجرعة الأولى، نظرا لتأخر الجهات المصنعة في تصدير اللقاح.

https://alqabas.com/article/5847729 :إقرأ المزيد

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