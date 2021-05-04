ارتفاع أرباح أرامكو السعودية 30% في الربع/1 بدعم قوة سوق النفط

وارتفع صافي الدخل إلى 21.7 مليار دولار في ربع السنة المنتهي في 31 مارس آذار من 16.7 مليار دولار قبل عام.

كان المحللون يتوقعون صافي ربح عند 19.48 مليار دولار، وذلك بحسب متوسط تقديرات خمسة محللين.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر أن النتائج المالية والتشغيلية في الربع الأول من العام 2021 أظهرت مستويات قوية ومتميّزة جدًا، وكانت انعكاسًا لتحسُّن البيئة التشغيلية ممثّلة في الاتجاهات الإيجابية التي تشهدها العديد من مناطق العالم نحو العودة التدريجية للتعافي الاقتصادي وتوازن أسواق النفط التي تأثرت بالجائحة، مبينًا أن هذه النتائج عكست التزام أرامكو السعودية الدؤوب لتحقيق مستويات ممتازة من الكفاءة والابتكار والموثوقية التي أثبتت فيه أنها المورّد المفضّل لعملائها، إضافة إلى التواصل بتقديم توزيع الأرباح للمساهمين.

وقال الناصر :” خلال الربع الأول، بذلنا مزيدًا من التقدم لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، حيث أن برنامج تحسين محفظة الأعمال الذي تنفذه الشركة يواصل تحديد فرص إيجاد القيمة، الأمر الذي تجلى في صفقة استثمارية رائدة في البنية التحتية بقيمة 46.5 مليار ريال المتمثلة في صفقة خطوط أنابيب النفط التي سبق الإعلان عنها مطلع الربع الثاني، كما يحمل برنامج “شريك” آفاقًا واعدة لإطلاق العنان أمام فرص جديدة في السوق المحلية التي ستُسهم في تعزيز موثوقية الشركة واستدامتها وسيكون لها تأثيرٌ إيجابيٌ على تطوير قدرات القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية والاقتصادية في المملكة”.

وأضاف :” بالنظر إلى المؤشرات الإيجابية لمستويات الطلب على الطاقة لعام 2021، فإننا متفائلون بما يحمله المستقبل رغم أنه لا تزال هناك بعض التحديات، إلا أنه ومع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، ستكون أرامكو السعودية على أهبّة الاستعداد لتلبية احتياجات العالم المتزايدة من الطاقة”.

تعكس ⁧#نتائج_أرامكو⁩ المالية في الربع الأول من العام 2021م ريادة الشركة ومرونتها في مواجهة التحديات

⁧#أرامكو — أرامكو (@Saudi_Aramco) May 4, 2021