حقل المنصورية للغاز بالعراق سيكلف 2.1 مليار دولار

وقال عبد الجبار في مؤتمر صحفي إنه لا يتوقع أن تقل أسعار النفط عن 65 دولارا للبرميل وإن تراجع أسعار النفط يجب ألا يكون مبعث قلق بعد تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج اعتبارا من مايو أيار.

وأضاف أن العراق يجري مناقشات بشأن شراء أسهم إكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 بجنوب البلاد.

وكان الوزير قد سبق وأشار إلى نجاح الوزارة في إحالة عقد المنصورية الغازي في محافظة ديالى الى احدى الشركات الصينية العالمية لاستثمار الغاز الحر، وبكمية تصل الى (300 ) مليون قدم مكعب قياسي باليوم.

وأعلنت وزارة النفط الأحد أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر نيسان/أبريل الماضي بلغ مليونين و947ألف برميل يوميا. وأوضحت أن مبيعات النفط الخام خلال الشهر الماضي تجاوزت 5 مليارات و525 مليون دولار، مشيرة إلى أن متوسط سعر بيع برميل النفط العراقي بلغ أكثر من 65دولارا .