العراق يعتزم استيراد غاز طبيعي من سوريا

تصويب: عاجل عقب بعد نشر وكالة الأنباء العراقية عن اتفاق وشيك لاستيراد الغاز السوري.. وزارة النفط تؤكد في بيان رسمي أن المقصود هو “الغاز المصري” وليس السوري. وقامت الوكالة بتصويب الخبر بالقول:”علن وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل، اليوم الخميس، عن امكانية استيراد الغاز المصري عبر الاراضي السورية، فيما أشار وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة الى عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “وزير النفط احسان عبد الجبار استقبل اليوم نظيره السوري بسام طعمة والوفد المرافق له الذي وصل الى العراق في زيارة رسمية، وتم بحث تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين”.

واكد عبد الجبار “حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات ، لاسيما قطاعات النفط والغاز والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة وينمي الاقتصاد الوطني ويطور صناعته النفطية”.

واضاف انه “تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وهناك نقاط التقاء ورؤى مستقبلية حول مدى الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الاراضي السورية ، كذلك تم بحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعات النفط والطاقة والتدريب وتبادل الخبرات، وسيتم تشكيل اللجان الفنية لبحث مجالات التعاون المشترك”.

فيما عبر وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة عن سعادته لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط، مشيراً الى ان “المباحثات قد تضمنت مناقشة مجموعة من الافكار والرؤى لمشاريع مستقبلية”.

وشدد على “عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة”.

وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين والمديرين العامين من وزارتي النفط العراقية والسورية.

وقال “هناك اتفاق وشيك مع الجانب السوري لتوريد الغاز السوري إلى العراق”. وكان عبد الجبار يتحدث اليوم في بغداد بعد اجتماع مع نظيره السوري، بحسب الوكالة.

يذكر أن الاحتياطي السوري من الغاز يقع في عدة مناطق مثل كل من منطقة تدمر ، وقارة ، وساحل طرطوس ، وبانياس، وهو الأكبر (تقديرات سابقة أشارت إلى 240,700,000,000 متر مكعب) ومع وجود احتياطي مؤكد من الغاز الطبيعي الذي يبلغ 8.5 تريليون قدم مكعب، شهد عام 2010 – آخر عام في ظروف التشغيل الطبيعية – إنتاج سوريا لأكثر من 316 مليار قدم مكعب في اليوم من الغاز الطبيعي .

ووقعت سوريا الشهر الماضي ثاني عقد مع شركة روسية للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط. ويغطي العقد الموقع في “البلوك” البحري رقم “1” بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا، في البحر المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية ، بمساحة 2250 كيلومترًا مربعًا بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، الثلاثاء 17 مارس- آذار.

وبموجب العقد، ستمنح شركة “كابيتال” الروسية الحق الحصري بالتنقيب عن النفط، وتنميته في المنطقة.

وستكون مدة العقد على فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، مع إمكانية تمديدها لـ36 شهرًا إضافيًا، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عامًا، قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية. وتلف الصحيفة أن تقاسم الحصص يتوقف على بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازاً طبيعياً .

ويعتبر هذا العقد الثاني من نوعه بعد توقيع اتفاق “عقد عمريت” في 2013، بين روسيا والجانب السوري، وكان العقد الأول من نوعه من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وشمل العقد عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترًا مربعًا، ويمتد على مدى 25 عامًا، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما قاله المدير العام للمؤسسة العامة للنفط ، علي عباس، حينها.

وكانت روسيا بدأت منذ 2019 بعقد اتفاقيات اقتصادية مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح. وفي 30 من تشرين الثاني 2020، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن تصديقها مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا بدمشق.

أما حقول البترول والغاز التي يعج بها الشمال الشرقي، فهي تدار من قبل ميليشيات قسد الكردية، والتي تمثل جزءا من قطاع النفط السوري الذي كان انتاجه اليومي يقدر بـ400 ألف برميل يومياً قبل الحرب.

يذكر أن دراسات عديدة لفتت إلى أن الغاز يقبع على عمقٍ واحد في شرق المتوسط، وفي حوضِ واحد، يمتد من شواطئ شبه جزيرة سيناء غربا، مرورا بشواطئ فلسطين ولبنان وسورية وقبرص، وصولاً إلى تركيا، ولذلك فإن من يبدأ بالاستخراج أولاً، يكون بإمكانه أن يستخرج حصته وحصص الدول المجاورة من هذا الحوض الذي تقدر كمية مكامن الغاز فيه بقرابة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما باشرت به “إسرائيل” منذ سنوات بخلاف دول المنطقة الأخرى المنشغلة بصراعاتها وبمشاكلها الداخلية. وبالفعل استبقت “إسرائيل” الجميع منذ عام 2009 حين بدأت باستخراج النفط والغاز من مناطق شرق البحر المتوسط.