شراكة لإنجاز التحوّل الرقمي في عمليات النفط والغاز

وتتسابق شركات الطاقة لرقمنة عملياتها في سبيل الوصول إلى مستويات جديدة من الإنتاجية والكفاءة، في ظلّ استمرار زيادة الطلب العالمي على الطاقة. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق رقمنة حقول النفط في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مستوى قياسي يبلغ ملياري دولار بحلول العام 2022، وفقًا لتقرير صدر حديثًا عن شركة الأبحاث “تك ساي ريسيرتش”.

وتُعدّ شركة محمد البرواني القابضة واحدة من أبرز اللاعبين في قطاع النفط والغاز، حيث يعمل بها أكثر من 4,000 موظف في أكثر من 20 دولة بأنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا وأستراليا. وتتناول الشركة في أعمالها مجالات النفط والغاز، والملاحة والهندسة، والتعدين والتنقيب، والتصنيع والتجارة، والاستثمارات.

وتسعى الشركة إلى إحداث التحوّل الرقمي في عملياتها عبر اللجوء إلى مجموعة من حلول “إس إيه بي” المستندة على السحابة، والمختصة في مجالات المالية وتجربة الموظفين والمشتريات، وذلك دعمًا لجهودها في تطوير الابتكار بمجال النفط والغاز.

وبهذه المناسبة، قال بدران الهنائي مدير عام الموارد البشرية في مجموعة محمد البرواني القابضة، إن مواجهة التحديات المعقّدة والتنافسية الشديدة التي تسود اليوم قطاعات النفط والغاز والتصنيع والتعدين “استدعت حاجتنا إلى الرؤية الشاملة لعملياتنا في جميع أنحاء العالم”. وأضاف: “انطلقنا في مسيرة طموحة للتحوّل الرقمي مع “إس إيه بي” سوف يكون من شأنها تمكيننا من اتخاذ قرارات فورية، وتحقيق أداء أفضل، وقدرة أعلى على متابعة لوحات البيانات التحليلية والاطلاع عليها”.

وقرّرت شركة محمد البرواني القابضة توظيف باقة تطبيقات التحليلات الفورية للأعمال SAP S/4HANA، وباقة إدارة تجربة الموظفين “سكسس فاكترز” من “إس إيه بي” SAP SuccessFactors، ومنصة المشتريات الرقمية “أريبا” من “إس إيه بي” SAP Ariba، وتطبيق “ديجيتال بوردروم” من “إس إيه بي” SAP Digital Boardroom، وحل “أناليتيكس كلاود” من “إس إيه بي” SAP Analytics Cloud للتحليلات السحابية، علاوة على تعزيز المهارات الرقمية للموظفين عبر مركز التعلّم “ليرننغ هب” من “إس إيه بي” SAP Learning Hub.

من جهته، قال وحيد آل حميد، المدير التنفيذي لشركة “إس إيه بي” في عُمان، إن شركة محمد البرواني القابضة أصبحت مثالًا تَحتذي به الشركات متعددة الجنسيات في سلطنة عُمان لدفع التحوّل الرقمي من أجل تحسين العمليات التجارية واللوجستية وإثراء تجربة الموظفين. وأضاف: “بوسع الشركة جراء تحولها إلى مؤسسة ذكية في قطاع النفط والغاز، تقديم ابتكارات لتلبية متطلبات الطاقة في المستقبل وتقديم قيمة جديدة”.