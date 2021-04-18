العراق: افتتاح محطة السماوة للطاقة الكهربائية

وقامت “جنرال إلكتريك” بتركيب أربعة توربينات غازية من طراز 9E وتشغيلها في المحطة ضمن المرحلة الأولى من المشروع، بما يمْكِن المحطة من توليد 500 ميجاواط بالدورة البسيطة. وفي الوقت الحاضر، يتم نقل الطاقة الكهربائية من المحطة عبر الشبكة ذات استطاعة 132 كيلو فولط لمدينة السماوة والمناطق المحيطة بهما بحسب بيان صحفي.

وبهذه المناسبة، قال المتحدث الرسمي لوزراة الكهرباء: “يعد توفير الطاقة الكهربائية لمختلف أرجاء العراق أولوية قصوى بالنسبة لنا. ومن خلال إنشاء محطة السماوة للطاقة الكهربائية، قد لعبت ’جنرال إلكتريك” دوراً رئيسياً في تزويد الطاقة الكهربائية الضرورية للبلاد من خلال تشييدها للمحطات التوليدية والتحويلية، ولاتزال تبذل ما بوسعها لتعويض الشح الحالي في الطاقة الكهربائية. وبالنظر إلى المستقبل، نعلم أن العراق ما زال بحاجة للمزيد من قدرات توليد الطاقة الكهربائية. ومن هذا المنطلق، نبذل جهوداً حثيثة لتنفيذ المرحلة الثانية من محطة السماوة، والتي ستؤدي إلى تحويلها للعمل بالدورة المركبة لتتمكن من توليد 750 ميجاواط من الطاقة بالمجمل لتغذية الشبكة الوطنية”.

من جانبه قال جوزيف أنيس، الرئيس والرئيس التنفيذي لأوروبا و الشرق الأوسط و أفريقيا في شركة جنرال إلكتريك للطاقة الغازية: “نعمل في ’جنرال إلكتريك‘ دون كلل لتحقيق نتائج ملموسة ترتقي بنوعية حياة الشعب العراقي. واليوم، يسعدنا في ’جنرال إلكتريك‘ الإعلان عن بدء جميع التوربينات الأربعة لعملها في محطة السماوة بعد تسليمها لوزارة الكهرباء. وندرك حاجتنا لبذل المزيد من الجهد لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في البلاد، ونؤكد على أننا ماضون قدماً في التزامنا بدعم العراق بأحدث التقنيات والخبرات العالمية والمواهب المحلية المتمرسة، والاستثمارات الكبيرة ضمن الجهود التنموية لمجتمعها”.

وساهمت “جنرال إلكتريك” بتعزيز البنية التحتية في مختلف أرجاء العراق. في شمال البلاد ساعدت فرق عمل الشركة المناطق المحررة في الموصل في إعادة تأهيل محطة كهرباء القيارة. وفي وسط العراق، تواصل الشركة جهودها لتزويد أكبر محطة مستقلة تعمل بالدورة المركبة وهي محطة بسماية للطاقة الكهربائية، بالمعدات وتشغيلها والحفاظ على استقرارها. وفي جنوب العراق، ساهم حل مسار الغاز المتقدم AGP من “جنرال إلكتريك” بتمكين وزارة الكهرباء من تقليل أوقات التوقف للتوربينات الغازية، وتحسين توفر الطاقة، والارتقاء بالأداء وتقليل عمليات الصيانة السنوية والتكاليف في محطة كهرباء النجيبية.

وبالتعاون مع وزارتي الكهرباء والمالية، عملت “جنرال إلكتريك” مع مؤسسات مالية من القطاعين العام والخاص من شتى أرجاء العالم لتأمين 2.4 مليار دولار منذ العام 2015 لتمويل مشاريع قطاع الطاقة في البلاد.

وعلاوة على ذلك، وفي إطار مساعيها لدعم المجتمع بالمشاريع التنموية، كانت “جنرال إلكتريك” قد وقعت اتفاقية شراكة مع “كابيتا”، مؤسسة دعم ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، لإطلاق مبادرة “طاقات ” لدعم 50 شركة صغيرة تعود ملكيتها لعراقيين شباب في العراق بهدف مساعدة رواد الأعمال العراقيين الشباب على توسيع أعمال شركاتهم عبر تقديم فرص التمويل والتدريب على التسويق ومزاولة الأعمال. وأعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق برنامج لصقل مهارات الشباب العراقي من خلال تقديم المنح الدراسية لخمس طلاب في برنامج BBS التعليمي الممتد على مدار 10 أشهر.