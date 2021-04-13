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Posted inطاقة

أسعار النفط تفقز لمستوى 63.59 دولار لبرميل برنت

قفزت أسعار النفط الثلاثاء 13 ابريل، بعد أن كشفت بيانات من الصين زيادة في نمو وارداتها وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
أسعار النفط تفقز لمستوى 63.59 دولار لبرميل برنت

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5%، إلى 59.98 دولار للبرميل.

هذا وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس آذار في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.

كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس آذار من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.

وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعاً أمس ، مدعومةً بتفاؤل المستثمرين حيال تسارع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 33 سنتاً لتسجل عند التسوية 63.28 دولاراً للبرميل.
وزادت عقود خام القياسي الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً لتبلغ عند التسوية 59.70 دولاراً للبرميل.

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