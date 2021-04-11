أكوا باور تدشن أول محطة للطاقة المتجددة في السعودية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وحضور كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة السعودي، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، أمير منطقة الجوف، وكبار المسؤولين في وزارة الطاقة وإمارة منطقة الجوف وشركة “أكو باور، السعودية دشنت اليومَ شركة “أكوا باور”، محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية، أول مشروع يتم تنفيذه وتشغيله ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ميجاواط وتكلفة استثمارية بلغت 1.2 مليار ريال سعودي.

افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية يمثل منعطفاً تاريخياً في مسيرة تحول قطاع الطاقة بالمملكة لتصبح ركيزة لمشاريع الطاقة المتجددة المستقبلية بحسب بيان الشركة.

تملك شركة الجهاز القابضة، مقاول ومستثمر سعودي رئيس، 30٪ من شركة سكاكا للطاقة الشمسية، إلى جانب حصة “أكوا باور” التي تبلغ 70٪، وكان لها دور فعال في الاستثمار وأعمال الهندسة والمشتريات وبناء المشروع.

تواصل “أكوا باور” تركيزها على ترسيخ ريادتها وتسريع مسيرة التحول بقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية وخارجها من خلال التميز التشغيلي والخبرة التقنية، علاوة على مواصلة مهمتها الأساسية وهي توفير الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة للمجتمعات في ثلاثة عشر دولة حول العالم.