السعودية: ارتفاع نسبة الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الشمسية

تتصدر المدينة المنورة المناطق السعودية الأكثر رغبة باستخدام الطاقة الشمسية حيث بلغ معدل رغبة الاسر باستخدام الطاقة الشمسية 67%. فيما تصدرت حائل يليها الرياض بأكثر المناطق استخداما للطاقة الشمسية بحسب تقرير مؤشر تطور قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة، الذي يسـتهدف رصـد وضـع القطاع وتطـور أهـم مؤشـرات مصـادره، وتسـليط الضـوء علـى مشـاريع البرنامـج الوطني للطاقة المتجددة، بهدف تحسـين بيئة المناخ الاستثماري العام للمملكة للمسـتثمر المحلي والأجنبي على حد سـواء في ظل رؤية المملكة 2030، حيـث مـن المتوقـع أن يبلـغ حجـم الاستثمارات فـي مشـاريع البرنامـج الوطني للطاقة المتجددة لحوالـي (60) مليار ريال.

وتناول التقرير مقومات النجاح في هذا القطاع حيث يبرز المميزات التي تتمتع بها المملكة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من حيث الموقع في نطاق الحـزام الشمسي العالمي إضافة إلى ارتفاع نسبة عدد الأسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية (الشمسية) في المسكن إلى نحو ( 52.26%) على مستوى المملكة، مستعرضًا جهـود التحـول التدريجـي لاستخدام مصـادر الطاقـة البديلـة والمتجـددة في المملكة، من خلال ايضاح مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م.

وأشار التقرير إلى سعي المملكة من خلال الرؤية وبرنامجهـا الوطنـي للطاقـة المتجـددة لزيـادة قـدرة التوليـد الفعليـة لمصـادر الطاقـة المتجـددة إلـى مـا يقـارب (58.7) جيجـاواط بحلـول عام 2030م منها (40) جيجا واط من مصدر الطاقة الشمسية و(16) جيجا واط من طاقة الرياح و (2.7) جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، علما انه وفقا لاســتراتيجية المملكة الجديــدة للطاقــة المتجــددة، فقــد تــم رفــع الهــدف الشمســي لعــام 2023م مــن (5.9) جيجـاواط إلـى 20 جيجـاواط، بهـدف تعديـل مصـادر الطاقـة المتجـددة مـن (9.5) جيجـاواط إلـى (27.3) جيجـاواط.

ويوضح التقرير أن حجم سوق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي يصل إلى (17) جيجاواط وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يصل إلى (70) جيجاواط، مبينا أن المملكة حققت المركز (6) عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية والمركز (13) عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح، متوقعًا أن يصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع

البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة إلى نحو (5.6) مليون ميجا واط / ساعة، ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى (30%) بحلول عام 2030م، وأن نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة نحو (8.954) كيلو واط /الساعة.