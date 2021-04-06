فشل مفاوضات سد النهضة في الكونغو

كانت وفود من الدول الثلاث قد اجتمعت في جمهورية الكونجو الديمقراطية أملا في كسر جمود المفاوضات بخصوص المشروع الذي تقول إثيوبيا إنه مهم لتنميتها الاقتصادية وتوليد الكهرباء.

وتخشى مصر أن يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل فيما يشعر السودان بالقلق إزاء سلامة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه.

قال وزير الخارجية السوداني يوم الثلاثاء إن خطوات إثيوبيا الأحادية بخصوص سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأدلى الوزير بالتصريحات في كينشاسا بعد إن انتهت محادثات استمرت يومين بين السودان ومصر وإثيوبيا دون تحقيق تقدم.