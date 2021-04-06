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الإمارات: أول محطة نووية عربية ترتبط بالشبكة الكهربائية

محطة براكة النووية تدخل الخدمة لتكون أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات: أول محطة نووية عربية ترتبط بالشبكة الكهربائية

 تدخل الخدمة اليوم أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية لتبدأ بالتشغيل التجاري.

و احتفى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة،  ، بالتشغيل التجاري الأول لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال سمو الشيخ محمد بن راشد عبر “تويتر”:”محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم … جهد 10 أعوام .. و 2000 مهندس وشاب إماراتي .. و 80 شريك دولي .. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة .. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات .. مبروك لأخي محمد بن زايد ..”.

فيما غرد سمو الشيخ محمد بن زايد: “بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا في الوقت الذي نحتفي فيه بالعام الخمسين..اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري .. إنجاز عربي تاريخي، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات في القطاعات الحيوية”.

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