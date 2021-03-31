مليار و500 مليون درهم عقد إنتاج 120 مليون جالون يومياً من المياه

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم اتفاقية “شراء المياه” لمدة 35 عاماً واتفاقية “المساهمين” مع شركة «يوتيكو» الإماراتية، لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر (SWRO) وفق نظام المنتج المستقل للمياه (IWP)، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2024 بتكلفة 410 ملايين دولار أمريكي (نحو مليار و500 مليون درهم).

وقع الاتفاقيتين كلٌ من سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وإيفان ريتشارد مينيزيس، العضو المنتدب لشركة «يوتيكو»، وذلك بحضور راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة «يوتيكو» وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال الطاير: “يسعدنا توقيع اتفاقيتي “شراء المياه” و”المساهمين” بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة «يوتيكو» لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر وفق نظام المنتج المستقل للمياه. ويدعم هذا المشروع رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في دبي، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سموه وتهدف إلى توفير 75% من القدرة الإجمالية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050. وفي دبي، لدينا رؤية شاملة لضمان استدامة موارد المياه في إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة الموارد المائية في دبي والتي تركز على تعزيز الموارد المائية وترشيد الاستهلاك واستخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة وتتضمن تقليل استهلاك المياه بنسبة 30% بحلول عام 2030.”

وأضاف الطاير: “يأتي هذا المشروع الحيوي ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لإشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة وتحسين جودة خدمات المياه، حيث نعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لمواكبة الطلب المتزايد والوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي. كما يدعم المشروع استراتيجية الهيئة لتعزيز استخدام تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي، حيث نستهدف إنتاج 100% من المياه المحلاة بواسطة الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030.”

وأشار الطاير أن الهيئة حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أمريكي للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع، والذي يعد أول مشروع تنفذه وفق نموذج المنتج المستقل للمياه، بعد النجاح الكبير الذي حققته الهيئة في مشروعات المنتج المستقل للطاقة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية على مستوى العالم. ومن خلال نموذج المنتج المستقل، حققت الهيئة أرقاما قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، وباتت دبي معيارا لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.

وأعرب الطاير عن ثقته من أن فريق العمل في شركة «يوتيكو» سيبذل قصارى جهده لتنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الكفاءة والاعتمادية والأمن والسلامة، وفي إطار الجدول الزمني المحدد.

من جهته، قال راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة «يوتيكو»: “نحن سعداء باختيار هيئة كهرباء ومياه دبي لشركة يوتيكو لتكون شريكها في مشروعها الأول لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه. وإننا على ثقة بأن يوتيكو، الشركة الوطنية الرائدة وأكبر مطور متكامل لخدمات مشاريع المنتج المستقل للمياه في الدولة، سوف تنفذ هذا المشروع بكفاءة عالية بما يرقى لتطلعات الهيئة وجميع المعنيين. ونوجه شكرنا إلى مسؤولي هيئة كهرباء ومياه دبي على ثقتهم الغالية بإمكانات شركتنا. إن مجلس إدارة يوتيكو وكذلك المساهمين على يقين بأن هذا المشروع سيكون أكثر محطات تحلية المياه استدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبأقل تعرفة في العالم”.