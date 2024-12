اندلاع حريق كبير بمصفاة نفط اندونيسية

وكافح رجال الإطفاء لاحتواء الحريق في مصفاة بالونغان في مقاطعة جاوا الغربية، التي تديرها شركة بيرتامينا الحكومية للنفط، بينما تصاعدت أعمدة الدخان الأسود منها.

وقال روماجي احد سكان المنطقة لفرانس برس “دوّى صوت قوي واعتقدت انه اعصار”، مضيفا “نظرت الى الخارج وكان الحريق ضخما وألسنة اللهب تتصاعد في السماء”.

وأصيب ما لا يقل عن خمسة أشخاص بجروح خطيرة وأُجلي نحو ألف من سكان المنطقة بعد اندلاع الحريق في ساعة مبكرة من صباح الإثنين في خزان نفط قبل ان يمتد الى خزانات أخرى.

وقالت هيئة إدارة الكوارث إن شخصا توفي بنوبة قلبية بعد الانفجار، فيما أصيب نحو 15 شخصا بجروح طفيفة، وتبحث السلطات عن ثلاثة آخرين.

وقال رئيس شركة بيرتامينا نيك ويدياواتي في بيان “من أجل منع انتشار الحريق أوقفنا العمليات (…) ونضع جهودنا الآن في مكافحة الحريق”.

ولم يتبين سبب اندلاع الحريق حتى الآن، لكن الشركة قالت إن عاصفة رعدية يمكن أن تكون وراءه.

وبعد ظهر الاثنين، قالت إدارة الكوارث إن رجال الاطفاء تمكنوا من احتواء الحريق لكن لم يتم إخماده بعد.

#BREAKINGNEWS Earlier today, massive explosion occurred at the Balongan oil refinery, in the #Indramayu area of West Java province. The explosion was heard up to a radius of dozens of kilometres from the epicentre. The cause behind the massive blast is still unclear. #SEAToday pic.twitter.com/Eu9TJbTmqM

— SEA Today News (@seatodaynews) March 29, 2021