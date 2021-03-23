الفجيرة تنشر بيانات مبيعات وقود السفن شهريا

وقال سالم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية خلال ملتقى الفجيرة الدولي الافتراضي للتزود بالوقود إن الفجيرة كواحدة من أكبر ثلاثة موانئ لإعادة تموين السفن في العالم فإن “إتاحة بيانات مبيعات وقود السفن ستعزز الشفافية في السوق أكثر”.

وقال ديف إرنسبرجر من ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس خلال الفعالية إن “مبيعات وقود السفن مؤشر رئيسي لأداء الاقتصاد العالمي”.

وأظهرت البيانات أن الفجيرة باعت 631 ألفا و430 مترا مكعبا من وقود السفن على ست شحنات في فبراير شباط.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا