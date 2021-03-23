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Posted inطاقة

الفجيرة تنشر بيانات مبيعات وقود السفن شهريا

(رويترز) – أعلنت سلطات الفجيرة اليوم الثلاثاء أن الإمارة، وهي مركز لإعادة تموين السفن وتخزين النفط، بدأت في نشر بيانات شهرية لأحجام مبيعات وقود السفن بالشراكة مع ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس.

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الفجيرة تنشر بيانات مبيعات وقود السفن شهريا

وقال سالم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعات البترولية خلال ملتقى الفجيرة الدولي الافتراضي للتزود بالوقود إن الفجيرة كواحدة من أكبر ثلاثة موانئ لإعادة تموين السفن في العالم فإن “إتاحة بيانات مبيعات وقود السفن ستعزز الشفافية في السوق أكثر”.
وقال ديف إرنسبرجر من ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس خلال الفعالية إن “مبيعات وقود السفن مؤشر رئيسي لأداء الاقتصاد العالمي”.
وأظهرت البيانات أن الفجيرة باعت 631 ألفا و430 مترا مكعبا من وقود السفن على ست شحنات في فبراير شباط.

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