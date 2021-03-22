روسيا تدخل قطاع استكشاف غاز شرق المتوسط عبر اتفاقيات مع سوريا

صادقت وزارة النفط والثروة المعدنية على ثاني عقد مع شركة روسية للتنقيب عن البترول في المياه الإقليمية السورية بالبحر الأبيض المتوسط. يغطي العقد الموقع في “البلوك” البحري رقم “1” بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا، في البحر المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية- اللبنانية، بمساحة 2250 كيلومترًا مربعًا بحسب ما نقلته صحيفة “الثورة” الحكومية، الثلاثاء 17 مارس- آذار.

وبموجب العقد، ستمنح شركة “كابيتال” الروسية الحق الحصري بالتنقيب عن النفط، وتنميته في المنطقة.

وستكون مدة العقد على فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهرًا تبدأ بتوقيع العقد، مع إمكانية تمديدها لـ36 شهرًا إضافيًا، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عامًا، قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية. وتلف الصحيفة أن تقاسم الحصص يتوقف على بسعر النفط والكميات المنتجة، وكذلك الأمر فيما لو كان المنتج غازاً طبيعياً .

ويعتبر هذا العقد الثاني من نوعه بعد توقيع اتفاق “عقد عمريت” في 2013، بين روسيا والجانب السوري، وكان العقد الأول من نوعه من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

وشمل العقد عمليات تنقيب في مساحة 2190 كيلومترًا مربعًا، ويمتد على مدى 25 عامًا، بتكلفة تبلغ 100 مليون دولار، بتمويل من روسيا، وفي حال اُكتشف النفط أو الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسكو النفقات من الإنتاج، بحسب ما قاله المدير العام للمؤسسة العامة للنفط ، علي عباس، حينها.

وكانت روسيا بدأت منذ 2019 بعقد اتفاقيات اقتصادية مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح. وفي 30 من تشرين الثاني 2020، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن تصديقها مع الروس على افتتاح فرعين جديدين لشركتين روسيتين هما “ميركوري” و”فيلادا”، تعملان في التنقيب عن النفط في سوريا بدمشق.

أما حقول البترول والغاز التي يعج بها الشمال الشرقي، فهي تدار من قبل ميليشيات قسد الكردية، والتي تمثل جزءا من قطاع النفط السوري الذي كان انتاجه اليومي يقدر بـ400 ألف برميل يومياً قبل الحرب.

يذكر أن دراسات عديدة لفتت إلى أن الغاز يقبع على عمقٍ واحد في شرق المتوسط، وفي حوضِ واحد، يمتد من شواطئ شبه جزيرة سيناء غربا، مرورا بشواطئ فلسطين ولبنان وسورية وقبرص، وصولاً إلى تركيا، ولذلك فإن من يبدأ بالاستخراج أولاً، يكون بإمكانه أن يستخرج حصته وحصص الدول المجاورة من هذا الحوض الذي تقدر كمية مكامن الغاز فيه بقرابة 122 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهو ما باشرت به “إسرائيل” منذ سنوات بخلاف دول المنطقة الأخرى المنشغلة بصراعاتها وبمشاكلها الداخلية. وبالفعل استبقت “إسرائيل” الجميع منذ عام 2009 حين بدأت باستخراج النفط والغاز من مناطق شرق البحر المتوسط.