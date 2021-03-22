الجزائر تدعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الجديدة في القطاع النفطي

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب المستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمارات الجديدة في مجال المحروقات وذلك خلال لقائه مع السفيرين الكندي والسعودي، مثنيا على قانون المحروقات الجديد الذي اعتبره مستقطبا للاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات مع وضع قانون المحروقات الجديد حيز التنفيذ.

ودعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال لقائه مع سفير المملكة السعودية بالجزائر مؤخرا، عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، المؤسسات السعودية للاستثمار في القطاع المنجمي الوطني، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، مشيدين بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والسعودية في مجال الطاقة على المستويين الثنائي والدولي، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين”.

وحسبما أوضحه بيان للوزارة، فإن الطرفين تطرقا إلى مدى تقدم مشاريع الشراكة الثنائية الجارية خاصة مع سوناطراك، والى آفاق التعاون والاستثمار في ميدان الطاقة، لا سيما في مجال الاستكشاف، الإنتاج، التكرير والبتروكيمياء، داعيا في الوقت ذاته المؤسسات السعودية للاستثمار في القطاع المنجمي خاصة بعد إعادة بعث قطاع المناجم، الذي يساهم مساهمة فعالة لتنويع الاقتصاد الوطني. وتعد المحادثات الثنائية فرصة للطرفين لبحث وضعية وتطور الأسواق النفطية، معبرين عن ارتياحهما فيما يخص مدى نسبة احترام الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” وغيرها. واستعرض عرقاب سياسة التنمية في قطاع المحروقات لا سيما في مجالات المنبع والمصب، التكرير، البتروكيمياء، التكوين وتبادل الخبرات وكذا تحلية مياه البحر، ويأتي ذلك بعد أن تم مؤخرا استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد.