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Posted inطاقة

الجزائر تدعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الجديدة في القطاع النفطي

يقترب موعد دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق فاتحا المجال أمام فرص استثمار واعدة في القطاع النفطي الجزائري

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الجزائر تدعو المستثمرين السعوديين للاستفادة من الفرص الجديدة في القطاع النفطي

دعا وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب المستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمارات الجديدة في مجال المحروقات وذلك خلال لقائه مع السفيرين الكندي والسعودي، مثنيا على قانون المحروقات الجديد الذي اعتبره مستقطبا للاستثمارات الأجنبية في مجال المحروقات مع وضع قانون المحروقات الجديد حيز التنفيذ.

ودعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال لقائه مع سفير المملكة السعودية بالجزائر مؤخرا، عبد العزيز بن إبراهيم العميريني، المؤسسات السعودية للاستثمار في القطاع المنجمي الوطني، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما في المجال الاقتصادي، مشيدين بالتعاون الوثيق والتنسيق الدائم بين الجزائر والسعودية في مجال الطاقة على المستويين الثنائي والدولي، بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين”.

وحسبما أوضحه بيان للوزارة، فإن الطرفين تطرقا إلى مدى تقدم مشاريع الشراكة الثنائية الجارية خاصة مع سوناطراك، والى آفاق التعاون والاستثمار في ميدان الطاقة، لا سيما في مجال الاستكشاف، الإنتاج، التكرير والبتروكيمياء، داعيا في الوقت ذاته المؤسسات السعودية للاستثمار في القطاع المنجمي خاصة بعد إعادة بعث قطاع المناجم، الذي يساهم مساهمة فعالة لتنويع الاقتصاد الوطني.  وتعد المحادثات الثنائية فرصة للطرفين لبحث وضعية وتطور الأسواق النفطية، معبرين عن ارتياحهما فيما يخص مدى نسبة احترام الاتفاق المبرم بين الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” وغيرها. واستعرض عرقاب سياسة التنمية في قطاع المحروقات لا سيما في مجالات المنبع والمصب، التكرير، البتروكيمياء، التكوين وتبادل الخبرات وكذا تحلية مياه البحر، ويأتي ذلك بعد أن تم مؤخرا استكمال النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد. 

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