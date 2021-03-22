مدينة البصرة العراقية تستعد لتدشين مشاريع عملاقة

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار: إن “البصرة تصدر أكثر من مليوني برميل قياسي يومياً عبر موانئها النفطية شمال الخليج العربي”، مبيناً أن “تلك المادة الاستخراجية تشكل نحو 90 % من موارد البلاد المالية سنوياً” بحسب صحيفة الصباح.

وسبق أن بحث الوزير هذا الأسبوع البرنامج الزمني لتنفيذ مشروع خط أنبوب البصرة – العقبة وأمكانية توسعته الى مصر لتكون أضافة مهمة ومنفذاً جديداً للصادرات النفطية العراقية الى شمال أفريقيا.

وأوضح عبد الجبار، أن “وزارة النفط وقعت قبل عامين مذكرة تفاهم مع شركة هولندية لإنجاز مشروع دراسة تشييد (الجزيرة الاصطناعية النفطية) في شمال الخليج العربي بحلول العام المقبل 2022، بطاقة تصديرية تبلغ 3 ملايين برميل يومياً، واستيعابية بحدود 6 ملايين برميل قياسي، مع رفع القدرات التخزينية بمعدل أعلى مستقبلاً، لتوفير احتياجات السوق العالمية من النفط الخام”، مبيناً أن “تداعيات وباء كوفيد – 19 أثرت في الاقتصاد والاستثمارات عالمياً، ما تسبب في تباطؤ الخطوات اللاحقة للمشروع”.

ومن المشاريع الاستراتيجية قيد المناقشة والتنفيذ التي تهدف في الأمد الطويل إلى تعزيز الإنتاج في البصرة، أفاد وزير النفط، بأن “المفاوضات مستمرة بين وزارة النفط وشركتي (إكسون موبيل) الأميركية و(بتروتشاينا) الصينية بشأن الاستثمار في مشروع (جنوب العراق المتكامل) في مجال الطاقة”، مشيراً الى “تصويت مجلس الوزراء في منتصف عام 2019 على إنشاء المشروع بقيمة 53 مليار دولار، وبمدة 30 عاماً”.