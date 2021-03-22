تراجع الأرباح الصافية لأرامكو بنسبة 44,4 بالمئة في 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط

رويترز

التاريخ: 22 مارس 2021

أعلنت شركة أرامكو السعودية انخفاض صافي الربح 44.4 % إلى 183.76 مليار ريال (49 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، مقارنة مع 330.69 ملياراً في العام السابق. وتراهن الشركة على تعافٍ للطلب على النفط تقوده آسيا وتقليص خطط الإنفاق إلى نحو 35 مليار دولار من نطاق بين 40 و45 مليار دولار سابقاً، وفقاً لإفصاح للبورصة.

وكان الإنفاق الرأسمالي 27 مليار دولار في 2020. وأعلنت الشركة عن توزيعات نقدية 75 مليار دولار للعام 2020، لكن الرئيس التنفيذي أمين الناصر، قال إنه لا توجد نية لزيادة التوزيعات عن المتعهد به في العام الجاري. وأضاف أن التدفقات النقدية الحرة بلغت 49 مليار دولار العام الماضي، انخفاضاً من 78.3 ملياراً في 2019. وقال الناصر: «مؤشرات التعافي تبعث على السرور، الصين اقتربت كثيراً أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة، وسيكون هناك تحسن قوي للطلب في آسيا، لا سيما في شرق آسيا».