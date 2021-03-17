دراسة اثار الملء الثاني لسد النهضة علي السودان

إستضافت ولاية النيل الابيض ظهر اليوم بقاعة نجف بكوستي ورشة حول اثار الملء الثاني لسد النهضة علي السودان بمشاركة وفد من وزارة الري الاتحادية برئاسة المهندس معتصم العوض محمد مدير الخزانات بالوزارة ومديري خزان مروي بحسب وكالة الانباء السودانية.

واشارت مدير عام الانتاج بالنيل الابيض لدي مخاطبتها الورشة لاهمية تنوير المواطنين بالاثار المترتبة علي الملء الثاني لسد النهضة علي السودان والتحوطات والتدابير التي اتخذتها وزارة الري لمقابلة اثار المتوقعة من ملء السد في مجالات مياه الشرب والزراعة والكهرباء وغيرها مؤكدا ان تمليك المعلومات والبيناتات يمكن من تقليل الاثار السالبة لتعبئة السد للمرة الثانبة خلال العام الحالي.

من جهتهم استعرض المتحدثون من خبراء الري بوزارة الري الاتحادية استعرضوا الاثار المترتبة علي ملء سد النهضة في يوليو القادم ليصل الملء لـ 13 مليار و 500 متر مكعب وابان المتحدثون ان التحوطات والتدابير التي إتخذتها وزارة الري عقب اجراء الدراسات العلمية المتأنية للخروج باقل الخسائر في مجالات توفير مياه الشرب وتوليد الكهرباء والانتاج الزراعي اضافوا ان من اهم التدابير التي وضعها لمواجهه هذه الاثار ضرورة الاحتفاظ بمخزون مائي ببحيرة سد الروصيرص بمعدل 900 مليون متر مكعب لاستخدامه في شهر يوليو الي جانب الاحتغاظ بمخزون مائي ببحيرة جبل اولياء مابين 600 ـ 700 مليون متر مكعب مع استمرار الملء وكذلك تعديل تشغيل السدود لتتوائم مع التدابير اللازمة مع تخغيف اقصي ما يمكن من متطلبات التشغيل.

فضلا عن تبليغ المستخدمين والمواطنين بخصوصية هذا العام الاستثنائي مع اهمية عمل ترتيبات استثنائية وبالاضافة لتمليك المعلومات والبيانات التفصيلية للجمبع فور توفرها وامن المتحدثون علي اهمية الاخذ في الاعتبار بهذه التحوطات والتدابير لتقلبل خطورة هذه الاثار المتوقعة.