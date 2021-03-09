الإمارات تصدر رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة النووية أول محطة نووية في العالم العربي

وتقع المحطة في منطقة الظفرة بالعاصمة أبوظبي وهي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي البلد المنتج للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيه.وجرى توصيل الوحدة الأولى من محطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس آب ووصلت في ديسمبر كانون الأول إلى مئة بالمئة من قدرة المفاعل على توليد الطاقة أثناء الاختبارات.

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية للوحدة الأولى هذا العام، حسبما قاله للصحفيين حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والممثل الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستضم محطة براكة عند استكمال بنائها الذي تتولاه شركة كوريا للطاقة الكهربائية أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميجاوات، أي ما يغطي حوالي 25 بالمئة من ذروة الطلب في الإمارات.

وأشار الكعبي إلى استكمال بناء 94 بالمئة من الوحدة الثالثة و87 بالمئة من الوحدة الرابعة.