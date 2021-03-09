محرر في الموقع by محرر في الموقع

أخبار ذات صلة

Posted inطاقة

الإمارات تصدر رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة النووية أول محطة نووية في العالم العربي

(رويترز) – قال مسؤول في قطاع الطاقة بالإمارات يوم الثلاثاء إن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في البلاد أصدرت رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة للطاقة النووية.

محرر في الموقع by محرر في الموقع
الإمارات تصدر رخصة تشغيل للوحدة الثانية من محطة براكة النووية أول محطة نووية في العالم العربي
لقطة للمحطة- وكالة الانباء الإماراتية- وام

وتقع المحطة في منطقة الظفرة بالعاصمة أبوظبي وهي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتأتي ضمن مساعي البلد المنتج للنفط لتنويع مصادر الطاقة فيه.وجرى توصيل الوحدة الأولى من محطة براكة بشبكة الكهرباء الوطنية في أغسطس آب ووصلت في ديسمبر كانون الأول إلى مئة بالمئة من قدرة المفاعل على توليد الطاقة أثناء الاختبارات.

ومن المتوقع أن تبدأ العمليات التجارية للوحدة الأولى هذا العام، حسبما قاله للصحفيين حمد الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والممثل الدائم للإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وستضم محطة براكة عند استكمال بنائها الذي تتولاه شركة كوريا للطاقة الكهربائية أربعة مفاعلات بقدرة إجمالية تبلغ 5600 ميجاوات، أي ما يغطي حوالي 25 بالمئة من ذروة الطلب في الإمارات.

وأشار الكعبي إلى استكمال بناء 94 بالمئة من الوحدة الثالثة و87 بالمئة من الوحدة الرابعة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا