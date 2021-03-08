نفط برنت يقفز لأكثر من 70 دولار للبرميل عقب استهداف مواقع نفطية سعودية

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية عن تعرض منشأة لها لقصف صاروخي يوم أمس الأحد في تصاعد للقتال أدى إلى قفزة في أسعار النفط الخام.

وأكدت السعودية تعرض رأس تنورة وهي أكبر منشأة تصدير نفطية في العالم، لاستهداف بالصواريخ، وجرى استهدفت ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو في الظهران

This is the Ras Tanura terminal, the world's largest oil export port. The key export facility is the so-called "Sea Island" (actually, 3 interconnected offshore platforms) where super-tankers dock. There are two large oil tank farms | #OOTT Map from @TheTerminal with my own notes pic.twitter.com/bNg20GGlot — Javier Blas (@JavierBlas) March 7, 2021

رأس تنورة هي أكبر مرفأ للنفط في العالم ، وهي قادرة على تصدير ما يقرب من 6.5 مليون برميل يوميًا – ما يقرب من 7٪ من الطلب على النفط – وبالتالي فهي محمية بشدة. يشتمل الميناء على صهاريج تخزين كبيرة حيث يتم تخزين النفط الخام قبل ضخه في ناقلات النفط العملاقة.

وارتفع خام برنت في سنغافورة لقرابة 70.74 دولار للبرميل صباح اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، أن إحدى ساحات الخزانات البترولية، في ميناء رأس تنورة، في المنطقة الشرقية، الذي يُعد من أكبر موانئ شحن البترول في العالم، قد تعرضت، صباح اليوم، لهجومٍ بطائرةٍ مُسيرةٍ دون طيار، قادمة من جهة البحر، موضحاً أنه لم ينتج عن محاولة الاستهداف، ولله الحمد، أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المصدر إلى محاولةٍ مُتعمدة أخرى للاعتداء على مرافق شركة أرامكو السعودية، حيث سقطت، مساء اليوم، شظايا صاروخٍ باليستي بالقرب من الحي السكني التابع لشركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران، الذي يسكنه الآلاف من موظفي الشركة وعائلاتهم، من جنسياتٍ مختلفة، مبيناً المصدر أنه، بفضل الله، لم ينجم عن هذا الاعتداء أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو المُمتلكات.

كما أشار المصدر، في تصريحه، إلى أن المملكة تؤكّد أن هذه الاعتداءات التخريبية تُعدّ انتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية، وأنها بقدر استهدافها الغادر والجبان للمملكة، تستهدف، بدرجة أكبر، الاقتصاد العالمي. وأن المملكة تدعو دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الأعمال، الموجهة ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية، والتي تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، بسبب تأثير هذه الأعمال على أمن الصادرات البترولية، وحرية التجارة العالمية، وحركة الملاحة البحرية، فضلاً عن تعريض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى، يمكن أن تنجم عن تسرّب البترول أو المنتجات البترولية.