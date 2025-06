نفط برنت يقفز لأكثر من 70 دولار للبرميل عقب استهداف مواقع نفطية سعودية

يأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية عن تعرض منشأة لها لقصف صاروخي يوم أمس الأحد في تصاعد للقتال أدى إلى قفزة في أسعار النفط الخام.

وأكدت السعودية تعرض رأس تنورة وهي أكبر منشأة تصدير نفطية في العالم، لاستهداف بالصواريخ، وجرى استهدفت ميناء رأس تنورة ومرافق أرامكو في الظهران

This is the Ras Tanura terminal, the world's largest oil export port. The key export facility is the so-called "Sea Island" (actually, 3 interconnected offshore platforms) where super-tankers dock. There are two large oil tank farms | #OOTT Map from @TheTerminal with my own notes pic.twitter.com/bNg20GGlot

— Javier Blas (@JavierBlas) March 7, 2021