السعودية تراهن على نهاية النفط الصخري الأمريكي وتقديرات بصعود النفط إلى 80 دولار للبرميل

اتفقت دول مجموعة “أوبك+ الخميس على إبقاء الإنتاج دون تغيير حتى نهاية أبريل المقبل، في خطوة تهدف لدعم أسواق النفط مع ترقب تعافي أكبر للطلب في ظل جائحة فيروس كورونا. وزادت أسعار الخام بعد الإعلان وهي مرتفعة 33 بالمئة منذ بداية العام.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار نحو واحد بالمئة اليوم الجمعة إلى 67.44 دولار للبرميل وتمضي صوب زيادة بنحو اثنين بالمئة في الأسبوع.

قال وزير الطاقة السعودي الخميس، إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها، كما حث على توخي الحذر واليقظة بشأن سوق النفط.

كان الأمير عبد العزيز بن سلمان يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.

وقال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، إن أسواق النفط العالمية لم تتعاف تعافيا كاملا من الجائحة لكنها أفضل حالا عن العام الماضي.

وواصلت أسعار النفط مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، بفضل تقارير عن قرار جريء من أوبك+.

وتلقت أسواق النفط الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك+ قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع يعقد في وقت لاحق اليوم بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتا أو ما يعادل 0.8 % إلى 61.74 دولار للبرميل.