توتال تدرس مشروع محطة غاز مسال كهربائية تماما في عُمان

(رويترز) – قال الرئيس التنفيذي لتوتال إن مجموعة الطاقة الفرنسية تدرس إقامة محطة للغاز الطبيعي المسال كهربائية بالكامل في سلطنة عُمان من أجل الحد من الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وأبلغ باترك بويان مؤتمر أسبوع سيرا المنعقد عبر الإنترنت أن المشروع التجريبي، البالغة طاقته مليون طن من الغاز المسال، سيعمل بالطاقة الشمسية والبطاريات.

بلغ إجمالي الإنتاج المحلي والاستيراد من الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان 4 مليارات و19 مليون متر مكعب نهاية يناير 2021م بارتفاع نسبته 7ر5 بالمائة مقارنة بـ 3 مليارات و801 مليون متر مكعب خلال نفس الفترة من عام 2020م.

وبينت الإحصاءات عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المشاريع الصناعية استحوذت على ما نسبته 2ر65 بالمائة من استخدامات الغاز الطبيعي بالسلطنة بنهاية يناير 2021م حيث بلغت الاستخدامات مليارين و621 مليون متر مكعب، وبلغ استخدامات حقول النفط من الغاز الطبيعي مليارا ومليون متر مكعب بارتفاع نسبته 1ر24 بالمائة عن نهاية يناير فيما بلغت استخدامات محطات توليد الكهرباء من الغاز الطبيعي 379 مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 1ر3 بالمائة، وبلغ إجمالي استخدام المناطق الصناعية في السلطنة وتشمل شركة عمان للتعدين، واسمنت عمان 19 مليون متر مكعب.

يذكر أن الإنتاج غير المصاحب للغاز الطبيعي شاملا الاستيراد بلغ 3 مليارات و347 مليون متر مكعب فيما بلغ الإنتاج المصاحب للغاز 672 مليون متر مكعب.