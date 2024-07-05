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4 شركات طاقة عالمية تستثمر في مشروع “الرويس” للغاز الطبيعي المسال

استثمار الشركات العالمية الكبرى في مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع الطاقة الإماراتي وقدرته على تلبية احتياجات السوق العالمية المتزايدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
أدنوك

ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن أربع شركات طاقة عالمية كبرى، هي “شل” و”توتال إنرجيز” و”بي بي” و”ميتسوي”، اهتمامها بالاستحواذ على حصص في مشروع “الرويس” للغاز الطبيعي المسال الذي تنفذه شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك).

وتشير مصادر مطلعة إلى أن كل شركة تسعى للاستحواذ على 10% من المشروع، وقد يتم توقيع الاتفاقيات قريبًا.

تأتي هذه الخطوة في ظل تراجع أسعار الغاز عن مستوياتها القياسية السابقة، إلا أنها لا تزال مرتفعة بما يكفي لجعل مشاريع الإمداد الجديدة جذابة.

وبالرغم من توجه العديد من الدول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة، إلا أن هذه الشركات تراهن على استمرار الطلب العالمي على الغاز الطبيعي على المدى الطويل.

ومن المتوقع أن يعزز مشروع الرويس، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 مليون طن سنويًا، مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في سوق الغاز الطبيعي المسال، لتصبح ثاني أكبر منتج في الشرق الأوسط بعد قطر.

وقد مضت “أدنوك” قدمًا في تنفيذ المشروع بتوقيع عقد بقيمة 5.5 مليار دولار قبل الحصول على استثمارات الشركات العالمية، مما يعكس التزامها بتطوير هذا القطاع الحيوي.

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فريق التحرير

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